De Emura-lijn van Daikin wordt gekenmerkt door een aantrekkelijk, lineair design dat contrasteert met conventionele airconditioningsystemen. Dankzij de vele extra functies en de nieuwste technologie biedt Emura ultiem comfort en energiebesparing.



Unieke binnenunit met een eigen design

De wandgemonteerde Daikin Emura-binnenunit met uniek 3D-design is, naast de witte en zilveren variant, nu ook verkrijgbaar in het zwart zodat ze in elk interieur past. Boven op haar moderne en gestroomlijnde uitstraling staat deze lucht-luchtwarmtepomp ook garant voor een hoog energierendement in klimaatregeling.

Ze beschikt over een intelligente thermische sensor om de prestaties te optimaliseren. Het coanda-effect verdeelt de kamertemperatuur beter en de Flash Streamer-technologie van Daikin brengt luchtzuivering naar een hoger niveau.

Stofdeeltjes worden opgevangen, allergenen afgebroken en vervelende geuren verwijderd waardoor schonere en betere lucht gegarandeerd wordt. En dit alles bij een laag geluidsniveau. Met de Heatboost kan deze warmtepomp de woning, naast koelen, ook verwarmen zodat optimaal comfort primeert.

Een nog elegantere bediening

Ook de buitenunit zit in een vernieuwd jasje. Zo kreeg het rooster een nieuwe look.



De vernieuwde Daikin Emura-afstandsbediening heeft een minimalistisch ontwerp met gebogen lijn. De compacte vorm ligt perfect in de hand en dankzij de magneet wordt ze eenvoudig tegen de wand bevestigd. Ze regelt de belangrijkste functionaliteiten voor een optimaal binnenklimaat. Alle andere functionaliteiten zijn eenvoudig toegankelijk via het menu of de intuïtieve Onecta-app. Vanop afstand kunnen de instellingen eenvoudig aangepast worden met een smartphone.

Bekroond design

De Daikin Emura sleepte ook dit jaar opnieuw enkele prijzen in de wacht. Niet alleen de Red Dot Product Design Award maar ook de iF design award 2022 vervoegt het lijstje.

Sterke punten

Stijlvol ontwerp, beschikbaar in het wit, zilver én zwart

Gestroomlijnd silhouet voor elegante look

Fluisterstil, slechts 19 dB(A)

Maximaal comfort het hele jaar door

Vernieuwde afstandsbediening

Intelligente sensoren voor optimale prestaties

Toegankelijk via remote app op smartphone

High-end en betaalbaar

Voorzien van R-32 Bluevolution-technologie



