Concurrenten zoals Denon en Marantz waren de eersten die receivers met één HDMI 2.1-poort uitbrachten, maar Yamaha gaat een stap verder op zijn nieuwe reeks RX-V AV-receivers.

Zo telt de RX-V4A niet minder dan vier van dergelijke poorten. Grote broer RX-V6A heeft drie HDMI 2.1-poorten en daarnaast nog vier ‘gewone’ HDMI-ingangen.

HDMI 2.1 wordt interessant als je de aankoop van de nieuwe generatie van spelconsoles zoals de PlayStation 5 en XBox Series X overweegt, of de meest recente grafische kaarten. Die kunnen 4K120-signalen (4K-resolutie aan 120 frames per seconde) uitsturen. En dan is het handig dat de receiver over deze pass-through functionaliteit naar jouw televisie beschikt.

Andere voordelen van HDMI 2.1 voor gamers zijn Auto Low Latency Mode (ALLM) en Variable Refresh Rates (VRR).

De HDMI-poorten worden wel pas compatibel met de 2.1-specs na een firmware-update later op het jaar.

De RX-V6A is een 7.2-receiver met Dolby Atmos, DTS:X en Dolby Atmos Height Virtualization, goed voor 100W per kanaal. De RX-V4A is een 5.1-receiver met 80W per kanaal. Beide versterkers hebben een automatisch kamercalibratiesysteem (YPAO) en multiroom audio via Yamaha’s MusicCast-platform.

Beide receivers zijn ook erg betaalbaar. De RX-V4A kost 519 euro, de RX-V6A is iets duurder met zijn 739 euro.