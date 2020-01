HDR10+ krijgt er een stevige bondgenoot bij. Zo zal Google Play Films & TV de dynamische HDR-standaard gaan aanbieden op bepaalde films.

De bedenker van HDR10+ is televisiefabrikant Samsung, dat samen met Panasonic en 20th Century Fox zijn schouders zet onder deze nieuwe HDR-standaard.

HDR10+ is de concurrent voor Dolby Vision. Voor een vergelijking tussen beide standaarden kan je dit artikel erop nalezen.

Google Play Films & TV kiest dus voorlopig het kamp van HDR10+, en zal geen films in Dolby Vision aanbieden, wat bijvoorbeeld via Apple TV en Netflix wel kan.

Merken als Panasonic en Philips en streamingdienst Amazon Prime Video bieden zowel HDR10+ als Dolby Vision aan.

In de Benelux is het wel nog even wachten op HDR10+. Voorlopig kunnen we in Nederland en België via Google Play Films nog geen of amper 4K-films bekijken, laat staan met HDR.

HDR10+ op AV-receivers en smartphones

Op de CES werd ook bekendgemaakt dat toekomstige AV-receivers van Onkyo en Pioneer HDR10+ gaan ondersteunen, net zoals smartphones van de Chinese merken OnePlus, Oppo, Realme en Xiaomi.