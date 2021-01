Tijdens de virtuele CES hebben zowel Pioneer als Onkyo nieuwe AV-receivers voorgesteld die overweg kunnen met HDMI 2.1.

Met HDMI 2.1-compatibiliteit kan je de nieuwste generatie spelconsoles – PlayStation 5 en Xbox Series X – aansluiten op de receiver, en worden alle signalen probleemloos doorgegeven aan de televisie. Zo kan video in 4K 120fps worden doorgestuurd naar de tv in zijn volle glorie. Bij de vroegere HDMI 2.0-standaard is die beeldinformatie in 4K beperkt tot 60fps. Voor gamers die er het meeste uit wensen te halen is dat welgekomen.

Met HDMI 2.1 zijn ook features als VRR (Variable Refresh Rate) en eARC (enhanced Audio Return Channel) voorhanden. Handig als je de spelconsole toch rechtstreeks aan de tv wenst te hangen en het geluid nadien naar de receiver gaat sturen. In beide gevallen kijk je best even na of de HDMI-poort op de tv overweg kan met HDMI 2.1 of eARC aankan.

Alle receivers decoderen Dolby Atmos en DTS:X en zijn voorzien van AirPlay 2, Chromecast, Works with Sonos, Bluetooth, en DTS Play-Fi. Digitale assistenten als Google Assistant en Amazon Alexa zijn ook van de partij.

Dit zijn de nieuwe modellen:

Onkyo TX-NR5100 (5.2.2 – 80W)

Onkyo TX-NR6100 (5.2.2 – 100W)

Onkyo TX-NR7100 (7.2.2 – 100W)

Onkyo TX-RZ50 (7.2.2 – 120W)

Pioneer VSX-LX105 (5.2.2 – 80W)

Pioneer VSX-LX305 (7.2.2 – 100W)

Pioneer VSX-LX505 (7.2.2 – 120W)