3 Tel de bronnen die je wenst aan te sluiten

Een AV-receiver is best zo toekomstbestendig mogelijk. Het is en blijft toch een flinke investering waarvan je wenst dat die zolang mogelijk meegaat.

Ga daarom best na of er voldoende HDMI-ingangen zijn voor het aansluiten van verschillende bronnen – één of meerdere spelconsoles, een Blu-ray-speler, een settopbox voor digitale televisie, mediaspelers – en dat die HDMI-ingangen overweg kunnen met 4K en HDR. Belangrijk is de HDCP 2.2-ondersteuning, zodat je geen last hebt van kopieerbeveiliging en je alle 4K-content probleemloos kan bekijken.

Het goede nieuws is alvast dat de meeste receivers vandaag zo’n 7 HDMI-ingangen hebben.

Bij het aansluiten hou je best rekening met de labels die de merken hanteren op de achterzijde van de receiver. Zie je bijvoorbeeld een HDMI-ingang met Blu-ray gelabeld, dan sluit je hier best je Blu-ray speler op aan. De receiver heeft namelijk standaard al wat instellingen hierop speciaal aangepast.

Met de komst van HDMI 2.1 kan je misschien de vraag stellen of de receiver wel toekomstbestendig is als het die aansluitingen niet heeft. Gelukkig zijn al een aantal interessante onderdelen van HDMI 2.1 beschikbaar op receivers met HDMI 2.0b. Het gaat om functies als Enhanced Audio Return Channel (eARC) en Auto Low Latency Mode (ALLM).

De enige vraag die dan rest is deze: ga je de volgende jaren een 8K-televisie kopen? Is het antwoord daarop je, dan wacht je best met de aankoop van een AV-receiver tot HDMI 2.1 opduikt op de eerste receivers.