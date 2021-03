Sinds 1 maart 2021 heeft de Europese Unie nieuwe energielabels ingevoerd om fabrikanten van huishoudapparatuur te stimuleren om hun toestellen energiezuiniger te maken.

Wat verandert er?

Producten worden vanaf nu ingedeeld in de klassen A tot G in plaats van A+++ tot D zoals daarvoor het geval was. De nieuwe indeling geldt voor de volgende productgroepen:

koelkasten

vaatwassers

wasmachines

televisies

lampen

Voor lampen wordt het nieuwe energielabel pas vanaf 1 september 2021 verplicht.

Waarom deze aanpassing?

Door de technologische ontwikkelingen is de energie-efficiëntie van producten in de loop der jaren gestaag verbeterd. Daardoor vallen steeds meer apparaten in de energieklassen boven A (van A+ tot A+++). Dat maakt het moeilijk om een onderscheid te maken tussen de meest en minst efficiënte apparaten.

Daarom werd besloten de criteria en de testmethodes voor de toekenning van de verschillende klassen te herzien en de huidige kleurcodes en schalen aan te passen aan een eenvoudiger systeem, gaande van A tot G.

De nieuwe schaal leidt ertoe dat de we oude referenties moeten loslaten: een B van gisteren zal helemaal niet meer dezelfde energieprestatie hebben als een B van vandaag. Zo zou bijvoorbeeld een koelkast met klasse A+++ nu een B of zelfs een C kunnen zijn.

Hoe herken je het nieuwe label?

Aangezien niet alle categorieën van apparaten het nieuwe energielabel tegelijkertijd invoeren, dien je te weten met welk label je te maken hebt wanneer je een product wenst aan te kopen. De eenvoudigste manier is om te kijken of er een QR-code op het label staat: zo ja, dan gaat het om het nieuwe label. Die code verwijst naar een productendatabank met meer informatie over het product.

Het is in ieder geval niet zinvol om een label met de klassen A+, A++ en A+++ te vergelijken met een nieuw label. Het onderstaande vergelijkende schema illustreert de verschillen tussen de twee soorten etiketten voor een vaatwasser.

Bron: FOD Economie