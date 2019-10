6 Waar plaats ik best rookmelders?

Er wordt aangeraden rookmelders bij voorkeur een plek te geven in ruimtes zoals de gang, hal of kelder. Die ruimtes zijn immers cruciaal als vluchtweg bij eventuele problemen. Om wettelijk in orde te zijn moet een woning op elke verdieping minstens één rookmelder hebben. In kamerwoningen is dat zelfs verplicht in elke kamer.

Ook in andere kamers zoals de woonkamer of de slaapkamers mogen ze geplaatst worden, maar is dat niet noodzakelijk. Vermijd wel de plaatsing in de keuken, badkamer of garage. Daar zouden kook- of waterdampen en uitlaatgassen van de wagen voor een vals alarm kunnen zorgen.

Rookmelders geef je best ook een plaats aan het plafond, omdat daar de rook zich zal bijeen pakken. Hou ook best minstens 30 centimeter afstand van de randen of hoeken.

