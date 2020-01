Na een slimme videodeurbel volgt bij Netatmo nu ook voor het eerst een slim deurslot. Dat slimme slot werkt bovendien samen met fysieke sleutels, naast bediening met de Security-app van Netatmo.

De fysieke sleutels werken via Near Field Communication (NFC) en moeten net als gewone sleutels even in het slot worden geschoven. De slimme sleutels kunnen inactief worden gezet bij verlies of diefstal. Er kunnen ook uitnodigingen voor toegang worden verstuurd via de app naar de smartphone van anderen. Die toegang kan trouwens in de tijd worden beperkt.

Het slimme deurslot werkt enkel via Bluetooth en is niet aangesloten op je Wi-Fi thuisnetwerk. Er is ook ondersteuning voor Appleā€™s HomeKit zodat je bijvoorbeeld de verlichting in de inkomhal kan laten inschakelen wanneer de deur wordt geopend.

Lokaal houdt het slot een log bij van alle deuropeningen. Niet in de cloud, want Netatmo zegt dat dit uit veiligheidsoverwegingen de beste keuze is. Om de log te bekijken moet je met jouw smartphone in de buurt van het slot gaan staan.

Een ingebouwde snelheidsmeter detecteert trouwens of er iemand het slot probeert te forceren. De batterijen zouden pas om de twee jaar aan vervanging toe zijn.

De belangrijkste vraag dan: kan het slimme slot van Netatmo worden gebruikt op de huidige deursloten? Volgens Netatmo wel want het vervangt volledig de cilinder van het bestaande deurslot. Handig is dat je verschillende sloten kan laten installeren die met dezelfde sleutel kunnen worden geopend.

Meer details over het eerste slimme deurslot van Netatmo zijn nog niet bekend.