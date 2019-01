Netatmo breidt zijn smart home aanbod uit met een slimme deurbel. De Fransen hadden al enkele beveiligingscamera’s in het assortiment.

De deurbel met als toepasselijke naam ‘Slimme Video Deurbel’ neemt video op in 1080p Full HD en heeft een 160-graden groothoeklens. Elke bezoeker die aanbelt kan je op je smartphone zien, zelfs wanneer je niet thuis bent.

Je kan ervoor kiezen – door de ingebouwde microfoon – om een videogesprek te voeren met een bezoeker, of een andere reactie sturen met je smartphone. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarbij je de koerier kan laten weten waar hij of zij het pakketje best achterlaat.

Ook als er iemand aan de voordeur rondhangt (zonder aan te bellen) krijg je hiervan een melding op je smartphone. De camera herkent immers personen en neemt een korte video op. Voor extra bescherming waarschuwt de Security-app je onmiddellijk op je smartphone als iemand de deurbel probeert te deactiveren of te vernielen.

De instellingen van de Slimme Video Deurbel kun je volledig aanpassen. Je kunt meldingen en opnames uitschakelen op basis van je eigen voorkeuren. Ook kun je specifieke waarschuwingszones instellen, bijvoorbeeld de oprijlaan. De Slimme Video Deurbel waarschuwt je dan wanneer er iets in deze zones gebeurt.

De HDR-functie van de camera past zich aan bij plotselinge veranderingen in het licht en zodat je duidelijk ziet wat er voor je huis gebeurt, ongeacht de lichtomstandigheden. Gezichten zijn helder, zelfs in het zonlicht. En met behulp van infrarood nachtzicht kun je de bezoeker zelfs in totale duisternis zien.

Eerste slimme deurbel met Apple HomeKit

De deurbel van Netatmo is de eerste die perfect samenwerkt met Apple HomeKit: hierdoor kan je ze bedienen via de Apple Woning-app en met de spraakbesturing van Siri. De Slimme Video Deurbel functioneert ook met IFTTT.

Geen abonnement nodig

Net zoals de andere smart home-toestellen van Netatmo vergt de deurbel geen abonnement. Video’s en de oproepgeschiedenis van de Slimme Video Deurbel worden lokaal opgeslagen op een interne micro-SD-kaart. Je kunt ze automatisch laten overdragen en archiveren op een Dropbox-account of je persoonlijke FTP-server.

Op het vlak van installatie verzekert Netatmo dat er geen professionele hulp nodig is. Het vervangt de bestaande bekabelde (!) deurbel en maakt verbinding met Wi-Fi. De Slimme Video Deurbel werkt met alle elektrische installaties, van 8-24 volt tot 230 volt.

Vanaf zomer 2019

Op de deurbel is het wel nog even wachten. De Smart Video Doorbell van Netatmo is vanaf de tweede helft van 2019 verkrijgbaar.