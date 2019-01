De Sony UBP-X800M2 is de opvolger van de uitstekende UBP-X800, en ditmaal wel voorzien van Dolby Vision.

Sony heeft blijkbaar goed geluisterd naar zijn klanten. De UBP-XW800 werd de voorbije twee jaar overladen met goede recensies (ook bij ons) maar een groot gemis was het ontbreken van ondersteuning voor Dolby Vision. Zeker nadat Sony de HDR-standaard introduceerde op zijn televisies.

Dat is met de tweede generatie van dit toestel, de UBP-X800M2, nu verholpen. Naast Dolby Vision blijven ook de andere HDR-standaarden, HRD10 en HLG, van de partij.

Voor de rest lijken de kenmerken van de UBP-X800M2 grotendeels gelijk gebleven aan de voorganger: afspelen van hi-res audio, twee HDMI-poorten en 4K-streamingdiensten als Netflix, Amazon Prime Video en YouTube.

De richtprijs bedraagt 350 euro en dat is ietsje lager dan de lanceerprijs van de eerste versie in 2017 (400 euro). What’s not to like? Lanceerdatum is vanaf mei 2019.