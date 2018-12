In het tweede seizoen van Westworld gaan de ‘hosts’ op verkenning in hun nieuwe omgeving, en krijgen we door middel van flashbacks meer achtergrond over het ontstaan van het pretpark. Wie het tweede seizoen nog niet gezien heeft, in wat volgt kunnen spoilers opduiken.

Vorig jaar schreven we al de review over het eerste seizoen van Westworld, en wie zoekt naar wat achtergrond kan het artikel hier nog eens nalezen.

In het eerste seizoen kwamen we te weten dat William (Jimmi Simpson) de jongere versie was van de man in het zwart (Ed Harris). En dat Jeffrey Wright niet één maar twee personages speelde: de uitvinder van het park Arnold Weber, en de robot/host Bernard Lowe.

We kunnen alvast met de deur in huis vallen, en zeggen dat het tweede seizoen heel wat anders en verwarrender is, maar tegelijk een stuk interessanter dan seizoen 1. Waar dat eerste seizoen qua verhaal mooi af was, gaat seizoen 2 alle kanten uit en is het in die zin een vervolg met een eigen snelheid en gevoel.

De hosts gaan in het tweede seizoen volledig los en de revolutie van de robots is aangevangen. De hosts worden niet langer gedirigeerd door een menselijk team dat hen in de gaten houdt, en nemen hun toekomst in eigen handen.

De eerste drie afleveringen zijn een direct gevolg van de finale aflevering van seizoen 1. Boerendochter Dolores (Evan Rachel Wood) schudt haar aandoenlijke personage van zich af en trekt samen met Teddy (James Marsden) op oorlogspad. Ze laat hierbij een spoor van vernieling achter, hoewel vaag blijft wat haar drijft.

We volgen ook de aimabele Maeve (Thandie Newton) die op zoek gaat naar haar dochter. Die queeste zorgt meteen voor de meer onthullende onderdelen van het seizoen.

In seizoen 1 komt Bernard (Jeffrey Wright) tot het besef dat hij een host is en in seizoen twee beleven we wat er omgaat in zijn hoofd en worden we heen en weer geslingerd tussen heden en verleden. Heel wat van het tweede seizoen wordt dan ook verteld vanuit het perspectief van Bernard. Pas in de tweede helft van de lange laatste aflevering wordt het een en ander duidelijker.

Onthullingen en geheimen volgen mekaar in sneltempo op. Sommigen zijn te voorspellen, zoals het feit dat Westworld bestaat uit een zestal parken, omdat we er al een hint van opvingen in het eerste seizoen. Ja, we krijgen het Japanse Shogun World te zien en ook een park dat Brits India nabootst, maar wanneer en hoe gaan we niet verklappen.

De tijd- en verhaallijnen zijn in dit tweede seizoen dan ook veel chaotischer dan het eerste seizoen. Het was immers de bedoeling van makers Jonathan Nolan en Lisa Joy om non-lineair te werk te gaan, en dat zorgt toch voor een erg verwarrend – of moeten we zeggen intellectueel uitdagend – geheel. Het eerste seizoen focuste bewust op de werking van het park, terwijl seizoen 2 meer over de beweegredenen en het waarom gaat, en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn.

Het lijkt er sterk op dat je de reeks op twee manieren kunt benaderen. Ofwel probeer je te raden en begrijpen wat de personages van plan zijn, wat de bedoeling van Delos is, of wat bepaalde elementen betekenen. Iets wat heel wat kijkers trachten te doen als je na de uitzendingen in de VS de forums erop nasloeg.

Of je kan op veilig spelen en de reeks gewoon op je laten afkomen, en kijken wat de verschillende interessante personages doen en ervaren. En dat is misschien wel de sterkte van deze reeks: de personages en hun beweegredenen. We denken aan de finale conversatie tussen Logan en zijn vader; de reünie van Akecheta met zijn vrouw; of de hartverscheurende beslissing van Maeve om haar dochter te laten gaan.

In beide gevallen verveelt de reeks nooit. Het einde van het tweede seizoen, waar Dolores en Bernard nu de echte wereld bereiken en heel wat van de hosts werden vermoord, laat heel wat mogelijkheden open voor het derde seizoen. Dat komt er sowieso, al is het daarvoor nog even wachten tot 2020. Want in 2019 verschijnt het finale seizoen van Game of Thrones op HBO.

Beeld

Encoding: HEVC / H.265 (UHD Blu-ray)

Resolutie: 2160p (UHD Blu-ray) en 1080p (Blu-ray)

HDR: HDR10 en Dolby Vision (UHD Blu-ray)

Beeldverhouding: 1.78:1 (16:9)

Speelduur: 10 x 60 min. (ongeveer, totaal 636 min.)

Het tweede seizoen van Westworld in UHD werd genomen van een 2K DI en opgeschaald naar de 4K-resolutie. Meer resolutie betekent meer scherpte, en dat is op de UHD in vergelijking met de Blu-ray zeker het geval. Close-ups van gezichten spreken boekdelen, terwijl in donkere gedeelten van scènes de nuances in zwart of bruin te onderscheiden zijn.

De aanwezigheid van HDR is geen must-have voor deze reeks, omdat felle kleuren of highlights niet vaak voorkomen in de Western-wereld van Westworld. Maar de landschappen met rotsen in roodbruine kleuren tonen wel beter dan ooit tevoren.

Audio

Audioformaten: Dolby Atmos, Dolby True HD 7.1 (Engels, UHD), DTS-HD (Engels, Blu-ray)

Ondertitels: o.a. Nederlands, Frans en Engels

De Ultra HD Blu-rays zijn voorzien van een Dolby Atmos of Dolby True HD soundtrack. Op de Blu-ray moet je het stellen met een 5.1 DTS-HD Master Audio soundtrack. Het geluid blinkt niet uit in speciale effecten of geluiden die van bovenaf of onverwacht opduiken. Nee, Westworld heeft het van subtiele geluiden die nooit afleiden van wat er voor je op het scherm verschijnt zodat de specifieke atmosfeer van Westworld overeind blijft.

Extra’s

Net zoals vorig seizoen bevat elke aflevering een featurette. Alle extra’s bevinden zich op het derde schijfje bij zowel de UHD als gewone Blu-ray, goed voor iets meer dan twee uur bonusmateriaal.

The Truth Behind Delos (12min47)

These Violent Delights Have Violent Ends (11min18)

Bring Yourself Back Online: Reflections on Season 2 (14min49) Of Love and Shogun (15min26) Journeys and Technology (15min26)

Creating Westworld’s Reality (1 uur): featurettes bij elke aflevering (Shogun World, The Drone Hosts, An Evocative Location, Fort Forlorn Hope, The Delos Experiment, Inside the Cradle, Chaos In The Mesa, Ghost Nation, Deconstructing Maeve, The Valley Beyond)

Het tweede seizoen van Westworld is sinds 5 december beschikbaar op 4K UHD, Blu-ray en DVD.