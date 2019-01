De twee nieuwe Ultra HD Blu-ray spelers DP-UB450 en de DP-UB150 vervoegen het al uitgebreide assortiment van Panasonic. Beiden ondersteunen de laatste versie van HDR10, HDR10+, terwijl de DP-UB450 ook overweg kan met Dolby Vision.

Zowel HDR10+ als Dolby Vision zijn nieuwe HDR-standaarden die dynamische metadata in beelden ondersteunen. Wat wil dat zeggen? Door het per scène optimaliseren van de helderheid van elk beeld kunnen HDR-beelden nog beter en gedetailleerder weergegeven worden op tv’s. Die televisies dienen wel compatibel te zijn met beide HDR-standaarden.

De Ultra HD Blu-ray spelers verwerken een geluidsspoor in Dolby Atmos en DTS:X. Naast de conventionele surround sound maken Dolby Atmos en DTS:X gebruik van hoge kanalen om geluidseffecten of geluiden van individuele objecten op of boven oorniveau nauwkeurig te plaatsen. Voorwaarde is dat een aangesloten audiosysteem Dolby Atmos of DTS:X kan verwerken.

De DP-UB450 heeft twee HDMI-uitgangen zodat beeld (max. 4K 60p/50p/4:4:4) en geluid afzonderlijk kunnen worden uitgevoerd. Beide spelers lezen tevens hi-res audiobestanden in DSD (tot 11.2MHz), ALAC, FLAC, WAV en AIFF.

Op dit moment moeten prijzen nog aangekondigd worden. De toevoeging van de DP-UB450 en de DP-UB150 (DP-UB154 in Nederland) volgt op de lancering in september 2018 van het referentiemodel, de DP-UB9000, die door de EISA werd uitgeroepen als “High-end UHD Blu-ray Player 2018-2019”.