Als er één reden is om deze Blu-ray te bekijken dan is het wel omwille van de wondermooie natuurbeelden en cinematografie.

Alpha speelt zich af in het Europa van 20.000 jaar geleden gedurende de laatste Ijstijd. Het hoofd van een kleine Cro-Magnon stam (Johannes Haukur Johannesson) wil van zijn gevoelige zoon Keda (Kodi Smit-McPhee) een echte man maken en neemt hem mee op zijn eerste jacht. Maar al snel loopt het mis en Keda wordt voor dood achtergelaten.

Hij moet de weg zien terug te vinden naar zijn familie maar dat wordt geen sinecure in deze erbarmelijke omstandigheden. Zo wordt hij aangevallen door een roedel wolven maar slaagt hij er in één wolf te verwonden. Maar dieren doden lukt hem niet – de reden waarom hij ook mee op jacht moest. Keda besluit daarom de wolf te verzorgen en al snel worden de jonge man en dier bondgenoten. Samen trotseren ze de natuurelementen en trachten ze de weg naar huis terug te vinden.

De cinematografie is spectaculair. Er werd gefilmd op locatie in Canada en dus mag je je verwachten aan sneeuwlandschappen, rotsformaties, bevroren meren en eindeloze vergezichten. Op Blu-ray komen de beelden mooi uit de verf, in een beeldverhouding van 2.39 op 1. Ondanks dat de makers gefilmd hebben met 6K-camera’s, en de film hebben afgewerkt in Dolby Vision, moeten we het (voorlopig) stellen zonder een 4K Blu-ray met HDR. Idem voor het geluid dat in Dolby Atmos en 7.1 werd opgenomen, maar slechts in DTS-HD 5.1 op de Blu-ray terug komt.

De special effects van de dieren zijn aan de mindere kant, en leiden regelmatig de aandacht af van die magnifieke natuurlandschappen en het verhaal. Net zoals de nagels en tanden van de verschillende stamleden die perfect onderhouden zijn. En da’s eigenlijk jammer want het is een verhaal dat Disney-proporties aanneemt en voor het hele gezin een leuk kijkavontuur is, met een positieve boodschap. Verwacht ook geen felle actie maar eerder een trage film die je in anderhalf uur makkelijk wegkijkt.

We bekeken de Blu-ray in de Director’s Cut. Wie de verschillen tussen de cinemaversie en deze Cut wenst te zien, kan hier terecht.

Beeld

Encoding: MPEG-4 AVC

Resolutie: 1080p of Full HD

HDR: Geen

Beeldverhouding: 2.39:1

Speelduur: 96/97 min.

Audio

Audioformaten: DTS-HD MA 5.1 (Engels, Frans, Spaans)

Ondertitels: Nederlands, Frans en Engels

