Verwacht geen typische Hollywoodfilm à la Apollo 13 of een nagelbijtende thriller in de ruimte als Gravity. Nee, First Man is een persoonlijke inkijk in het leven van Neil Armstrong, de eerste mens op de maan.

We volgen Neil Armstrong, vertolkt door Ryan Gosling, gedurende de jaren voorafgaand aan de landing op de maan in 1969. Samen met de USSR waren de Verenigde staten verwikkeld in een strijd om de eerste mensen op de maan te krijgen. Dat pad naar de maan was niet zonder risico. Niet alleen kostte het huzarenstukje miljarden dollars maar lieten ook verschillende astronauten het leven tijdens de wedloop naar de maan.

Regisseur Damien Chazelle (La La Land en Whiplash) baseerde de film op het boek First Man: The Life of Neil A. Armstrong van James R. Hansen. Het intieme portret toont niet alleen de manier waarop Armstrong zich in de Apollo 11-missie knokte maar ook de verschillende tragedies die hij op zijn weg naar de maan tegenkwam.

De luchtvaartingenieur moet al vroeg in de film de dood van zijn jonge dochtertje Karen verwerken, nadat hij zelf ternauwernood aan de dood ontsnapte. Om met een nieuwe lei te starten voegt Armstrong zich bij de NASA als astronaut. Maar de herinneringen aan zijn dochter blijven hem achtervolgen tijdens trainingen en de schaarse familiemomenten thuis.

Ruimtereizen zijn een eenzame bedoening, moet regisseur Damien Chazelle gedacht hebben. Hij kiest dan ook voor een erg persoonlijke aanpak. We zien het in het extreem gebruik van close-ups, de focus op de astronauten binnen de cockpit en alle hendels en scharnieren, maar ook de blik op de maan vanuit de sonde en het gezichtsveld van de astronauten. Een historisch maar ook patriottisch moment als het planten van de Amerikaanse vlag op de maan moet wijken voor de knuffel van zijn overleden dochter.

De dood en de angst voor verlies worden op een discrete manier verweven met het verhaal. Close-ups wisselen af met camerabeelden van cameraman Linus Sandgren die Armstrong vanop een afstand gadeslaan, in de donkere schaduw van de gezinswoning.

De angst staat ook af te lezen op het gezicht van Claire Foy, die in een ijzersterke rol de vrouw van Armstrong speelt. Zonder veel te zeggen spreekt haar gezicht boekdelen: de wanhoop maar ook de vastberadenheid en het geloof in haar man kunnen we eruit aflezen.

Een wild avontuur is de film niet, maar op de een of andere manier slaagt Chazelle er in gaandeweg de spanning op te bouwen tot op het einde, en af te sluiten met een intens moment.

Beeld

Encoding: HEVC (4K)

Resolutie: 2160p of 4K

HDR: HDR10 en Dolby Vision

Beeldverhouding: 2.39:1

Speelduur: 140 min.

De cinematografie van deze film is van een erg hoogstaand niveau. Cameraman Sandgren hanteert in de film een drietal filmformaten: Super 16mm voor het eerste deel van de film, een korrelige 35mm voor het Apollo-ruimteprogramma bij de NASA en tot slot het indrukwekkend heldere 65mm IMAX-formaat voor de maanlanding. Met IMAX wordt het beeld ook volledig gevuld in een 1.90:1 verhouding.

De beelden werden naar een 2K Master omgezet die als bron dient voor de 4K Blu-ray. In vergelijking met de 1080p Blu-ray is het verschil geen dag en nacht, maar de verhoogde resolutie geeft de film een meer organische look. Zo is de filmkorrel, die bewust werd gebruikt, schoner, en bieden de kleuren meer diepgang dankzij HDR en Dolby Vision.

Sommige kijkers zullen die extra ruis, waar bewust voor gekozen werd door de filmmakers, als vervelend beschouwen op de 4K versie, omdat het effect van de verhoogde resolutie en ultraschone beelden wat wordt tenietgedaan. Maar ons stoorde het niet. Op het einde van de film wordt dat met de maanlanding ruimschoots goed gemaakt, waar we de ruwheid van het maanoppervlak in al haar glorie kunnen bewonderen.

In de scènes met weinig licht zijn er in de 4K-versie nu meer nuances te bespeuren. Het kleurenpallet lijkt ook afgestemd te zijn op de tijdsperiode van de film, met heel wat aardtonen die contrasteren met bleke tinten in blauw en goud.

HDR-hoogtepunten? De reflecties op de helmen en het licht van de maan en zon krijgen een extra HDR-boost doorheen de hele film. Ook de kleuren worden iets verder ‘geduwd’ en krijgen meer verzadiging dan op de Blu-ray.

Audio

Audioformaten: Dolby Atmos (Engels – zowel op UHD als Blu-ray) en Frans Dolby Digital Plus 7.1

Ondertitels: Engels, Frans, Nederlands

De fantastische Dolby Atmos soundtrack is een perfecte illustratie voor de krachttoer en de zelfmoordmissie waarvoor deze astronauten tekenden. Het grote voordeel is bovendien dat de Dolby Atmos soundtrack ook terug te vinden is op de Blu-ray.

De soundtrack van Justin Hurwitz, de vaste componist van Chazelle, sluit minutieus aan op de beelden. De Dolby Atmos surroundmix zorgt voor veel sfeer en dan vooral tijdens de scènes bij de lancering en in de lucht en ruimte. Wanneer de cockpit van de Gemini rammelt aan alle zijden tijdens de lancering, en de stuurcabine met haken en ogen aan elkaar lijkt te hangen, horen we Dolby Atmos uitblinken.

Geluidseffecten zoals het vastklikken van slangen en buizen, het indrukken van knopjes of het aanbrengen van de ruimtepakken kunnen mooi gelokaliseerd worden en klinken lekker artisanaal.

Ondanks de focus op dialoog in de film zorgen de Nasa-scènes voor een goede work-out van de surroundkanalen en de subwoofer.

Adembenemend? De volledige stilte wanneer Neil de maanlander op het maanoppervlak zet.

Dolby Atmos-momenten? De openingsscène vanaf de Universal-credits zet meteen de toon met een diepe bas (door het toenemende motorgeluid van het pre-Gemini programma) en een breed geluidsveld dat je in de film trekt, dankzij het stevig gebruik van de achterste kanalen en de hoogtekanalen.

Extra’s

Alle extra’s vinden we zowel op de 4K Blu-ray als gewone Blu-ray terug. Het aanbod is niet zo uitgebreid, iets wat gegeven de grote schaal van deze film, wat jammer is.

De blikvanger is het audiocommentaar van regisseur Chazelle, schrijver Josh Singer en editor Tom Cross. Ook de verwijderde scène waar Armstrong’s huis afbrandt is het bekijken waard.

First Man is uit vanaf 22 februari 2019 op 4K Ultra HD, Blu-ray en DVD.