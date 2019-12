Een televisie kopen is er vandaag niet echt makkelijker op geworden. Het aanbod is indrukwekkend, de promoties vliegen je rond de oren, en het lijkt wel of er steeds meer snufjes en features bijkomen.

Het is één van de meest gestelde vragen: hoe groot moet mijn televisie best zijn?

Voor sommigen is het antwoord eenvoudig: niet groter dan de kast waarop je de tv plaatst, of de twee muren waartussen de tv past. Anderen hebben wat meer keuzevrijheid, en gaan best even de ideale kijkafstand na vooraleer er een nieuwe tv gekocht wordt.

Wat is de ideale kijkafstand voor mijn tv?

De ideale kijkafstand is de afstand waarbij we het aantal beeldpunten niet meer kunnen onderscheiden maar het detailniveau toch maximaal blijft.

De ideale kijkafstand is onder meer afhankelijk van de resolutie van de televisie. Hoe hoger de resolutie, hoe dichter je bij de tv kan zitten zonder dat je de pixels kan zien. Dat betekent dus dat je dichter bij een 4K tv kan plaatsnemen (resolutie van 3840 x 2160 pixels) dan bij een Full HD tv (1920 x 1080 pixels).

Een tweede aandachtspunt is het gezichtsveld. Specialisten (onder andere de Amerikaanse Society of Motion Picture & Television Engineers en THX) berekenden dat je best op een kijkafstand zit waarbij het scherm op een hoek tussen de 30 en 40 graden van je gezicht staat opgesteld. Het gezichtsveld van 30 graden is een graadmeter voor gemengd gebruik, die van 40 graden is opgesteld door THX voor een optimale filmervaring.

In onderstaande tabel combineren we de twee bovenstaande aandachtspunten. We tonen enkel nog de kijkafstanden voor 4K televisies, omdat die het leeuwendeel van de markt uitmaken. (Opgelet, dit gaat om richtlijnen: je kies zelf wat het beste is voor jou).

Formaat Resolutie Aanbevolen kijkafstand (40°) Aanbevolen kijkafstand (30°) 40-inch (102 cm) 4K 102 – 122 cm 153 – 166 cm 50-inch (127 cm) 4K 127 – 153 cm 191 – 206 cm 55-inch (140 cm) 4K 140 – 168 cm 210 – 228 cm 65-inch (165 cm) 4K 165 – 198 cm 248 – 269 cm 70-inch (178 cm) 4K 178 – 213 cm 267 – 290 cm 75-inch (185 cm) 4K 185 – 229 cm 278 – 310 cm 85-inch (215 cm) 4K 215 – 259 cm 261 – 352 cm

Omdat je in de meeste gevallen je kijkafstand al weet, is het logischer om de schermgrootte van je televisie daaraan aan te passen. Vaak weet je al exact de kijkafstand en kan je omgekeerd berekenen hoe groot je televisie best is.

Heb je bijvoorbeeld een kijkafstand van 2 meter, dan haal je best een tv van 50-inch (als je wat verder zit bij een gezichtsveld van 30°) of een van 65-inch, als je dichter wenst te zitten (bij 40° gezichtsveld).

Leestip: Alles wat je moet weten als je een tv koopt

Meet de kijkruimte waar de tv een plaats krijgt

Het is verbazingwekkend hoeveel mensen na de aankoop van een televisie, het toestel moeten terugbrengen omdat ze er geen plaats voor hebben. Zorg er daarom voor dat je over de nodige ruimte beschikt om de televisie te kunnen plaatsen en meet hoeveel plaats je ter beschikking hebt.

Plaats je de tv met zijn tafelstandaard gewoon op een tv-meubel of krijgt het flatscreen een plekje aan de muur? De truc met een stuk karton is nog het meest laagdrempelig: knip een karton uit met de afmeting van tv die je op het oog hebt en hang die even op de bewuste plek aan de muur. Zo heb je meteen een idee of het formaat van de tv niet te overdreven groot of klein is voor jouw kijkplek.