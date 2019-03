Dit jaar heeft Modular twee nieuwe productfamilies voor ons in petto. Gemeenschappelijke kenmerken zijn de stijlvolle, geanodiseerde kleuren en de lenstechnologie van topkwaliteit.

Thimble

Thimble is een inbouwspot die met of zonder sierlijst een plaatsje krijgt in het plafond. Met naast wit of zwart, geanodiseerde kleuren en afwerkingen zoals zilvergoud, champagne, goud, brons en zwart.

Dankzij de installatie met bladveer past de Thimble armatuur bijna overal. De Thimble heeft slechts een installatiediepte van 11 cm nodig, terwijl het led-licht toch diep verzonken in de armatuur lijkt te zitten. De led-lamp kan trouwens 360 graden gedraaid worden en 30 graden gekanteld.

Minude

Minude is dan weer flexibeler inzetbaar dankzij onder meer de mini-uitstraling. Half verzonken op de muur of het plafond, alleenstaand of als onderdeel van de recente Modular Pista rail als 48V-railspot.

Minude zorgt voor een geconcentreerde lichtcirkel die zowat alle kanten op kan gericht worden door de 360 graden draaimogelijkheid en de kanteloptie in een hoek van 90 graden.

Minude is naast de typische zwarte en witte versies eveneens verkrijgbaar in warme kleuren zoals geanodiseerd zwart, zilver, zilverbrons en champagne.

Duurzame lenstechnologie

Een gemeenschappelijk kenmerk van beiden is de lenstechnologie: een duurzame glazen lens van topkwaliteit blijft stralend wit doorheen de tijd en brengt het innovatieve led-licht perfect tot uiting. Een baanbrekend optisch systeem beschermt de lens tegen stof en schadelijke invloeden.

Bekijk hier de verlichting van Modular