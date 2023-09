Het aftellen is begonnen, met nog ongeveer zes maanden te gaan voordat de deuren opengaan op ’s werelds grootste vakbeurs voor verlichtings- en gebouwtechniek in Frankfurt am Main.

De volgende Light + Building vindt zoals gebruikelijk plaats in het vroege voorjaar, van 3 tot en met 8 maart 2024, en er zijn al aanmeldingen ontvangen van ruim 2.000 exposanten. Na Duitsland zijn tot nu toe de best vertegenwoordigde landen Italië, Turkije, Spanje, Polen, Nederland, Groot-Brittannië, Frankrijk, België, Griekenland en China. “Er is veel belangstelling om in 2024 opnieuw deel te nemen, zowel aan de verlichtings- als aan de bouwkant. We zijn blij met de vele trouwe klanten die deelnamen aan de afgelopen editie van de beurs, maar ook met een hele reeks terugkerende exposanten. Zij zorgen er allemaal voor dat Light + Building het ongeëvenaarde, internationale hoogtepunt is voor de verlichtings- en gebouwtechnieksector”, zegt Johannes Möller, hoofd van Light + Building Brand Management. Hierop voortbouwend voegt hij eraan toe: “Er zijn enkele veranderingen geweest in het expositiegebouw, wat voor ons nieuwe mogelijkheden opent voor de inplanning van de beurs.”

Experts voor verlichting met een nieuwe structuur

Light + Building bestrijkt het spectrum van kantoren en onderwijsinstellingen tot de industrie, de detailhandel en het hotelwezen en brengt experts voor intelligente verlichtingsoplossingen samen in het beurs- en expositiecentrum van Frankfurt. In totaal beslaat dit thema zo’n 64 procent van de totale tentoonstellingsruimte. Nieuw in dit verband is de indeling van de productsegmenten, die mogelijk wordt gemaakt door de toevoeging van de nieuwe Hal 5 met twee moderne verdiepingen die voor het eerst open zijn voor Light + Building-exposanten. Hierdoor ontstaat een nieuwe cirkelvormige route in het oostelijke deel van het expositiecentrum, die loopt van hallen 5 en 6, via het Forum en hal 3 naar hal 4, en moeiteloos wordt gemaakt door het Via Mobile-systeem van rolpaden.

Wat kunnen bezoekers in welke hallen verwachten?

De marktleiders uit het segment ‘technische verlichting’ zijn te vinden in de hallen 3.0, 5 en het Forum. De exposanten die hun nieuwste producten tonen zijn onder meer Bega, Brumberg, Glamox, iGuzzini, Leds C4, Ledvance, Lichtwerk, Molto Luce, Normagrup, Regiolux, Ridi, RZB, Simes, Thorn, Tridonic, Trilux, XAL en Zumtobel.

Hal 3.1 richt zich op decoratieve en technische, designgerichte verlichting. Er worden presentaties gegeven van onder meer Artemide, Delta Light, 3F Filippi, Linea Light, Marinelli Luce, Prolicht en Targetti.

Stedelijke verlichting voor straten en openbare plaatsen zal worden getoond door vele bedrijven, waaronder AEC Illuminazione, Benito Urban, Carandini, Eclatec, Fonroche, Leipziger Leuchten, Metalogalva, Ragni en Valmont in hal 4.0. Een verdieping hoger, in hal 4.1, vinden bezoekers niet alleen verlichting voor de industrie en speciale toepassingen, maar ook winkel- en theaterverlichting, maar ook nood- en veiligheidsverlichting. Onder de deelnemende exposanten bevinden zich Barthelme, Deko Light, Eaton, Inotec, Nobilé, Opple, Robus, Rutec, Radium, RP Group en SG Armaturen.

Het volledige spectrum aan decoratieve verlichting bevindt zich in hal 6, waar onder meer Authentage, Elstead Lighting, Fan Europe, Konstsmide, Lucide en Nordlux tot de exposanten behoren, plus de bedrijven die deelnemen aan het Turkse paviljoen.

De verlichtingssector beslaat ook een deel van het westelijke deel van het beurscentrum en beslaat voor het eerst de hele hal 8. Met de nadruk daar op verlichtingscomponenten, lichtbronnen en lichtregelsystemen presenteren de exposanten hun nieuwste producten omvatten Bender + Wirth, BJB, Nichia, Osram, Seoul Semiconductor, TCI, Vossloh-Schwabe en Wago.

Vooruitkijken met intelligente gebouwtechniek

Op basis van de elektrotechnische infrastructuur zullen de duurzame huizen en gebouwen van morgen hernieuwbare energiebronnen gebruiken, een efficiënt en zuinig energiebeheer kennen en tegelijkertijd een hoge mate van comfort, veiligheid en zekerheid bieden. De elektrotechnische infrastructuur is een voorwaarde voor woning- en gebouwautomatisering, energieopslag en -beheer, de aansluiting van fotovoltaïsche systemen en laadstations en op elektriciteit gebaseerde verwarmingssystemen. In de hallen 9, 11 en 12 staan ​​de nieuwste producten, technologieën en trends op het gebied van elektrotechniek en huis- en gebouwautomatisering centraal.

Veel van de belangrijkste spelers uit de sector hebben hun deelname aan de beurs al bevestigd. In hal 12.0 zijn dat onder meer ABB, ABL, Bals, Bosch Thermotechnik, Busch-Jaeger, Dehn SE, Kaiser, Niedax, SMA, Stiebel Eltron, Theben, Viessmann en Warema. Een verdieping hoger, in hal 12.1, zijn onder meer Doepke, Fränkische Rohrwerke, Hager, Mennekes, Hensel, OBO Bettermann en PCE aanwezig.

Het uitgebreide assortiment elektrotechnische en huis- en gebouwautomatiseringsproducten wordt in hal 11.0 voortgezet met exposanten als Beckhoff, Phoenix Contact, Rittal, Siemens, Wago, Weidmüller en Wöhner. In hal 11.1 nemen onder andere Gira, Jung, Legrand, MDT, Schneider Electric en Siedle deel.

Ook het segment veiligheids- en beveiligingstechniek is uitgebreid onder de noemer ‘Intersec Building’ en is te vinden in Hal 9.0. Onder de exposanten die oplossingen voor geconnecteerde veiligheids- en beveiligingstechnologie tonen, zijn Abus, BKS, Dom, Gretsch Unitas, Grothe en Winkhaus. Daarnaast wordt het aanbod aan producten en diensten voor elektrotechniek, woning- en gebouwentechniek voortgezet in hal 9.0. Hier tonen Bacnet, EnOcean, frogblue, Loytec, Megger, Thermokon en Woertz hun innovatieve producten.