Een armatuur voor algemene verlichting en een sfeermaker, zo positioneert Modular zijn nieuwste telg Shellby.

Het asymmetrische, diep verzonken design en de bol die lijkt te zweven maken van Shellby een speelse armatuur. Of zoals productontwerper Jeffrey Huyghe het verwoordt: “De asymmetrische vorm van Shellby speelt met perspectief en doet je denken dat je iets anders ziet dan wat je in werkelijkheid ziet. Het lijkt alsof de glazen bol zweeft. Het gezichtsbedrog wanneer je rond de armatuur loopt met het licht aan, doet je twijfelen of je naar een bol of een platte cirkel kijkt. Dat is het speelse van Shellby.”

Verschillende Shellby’s kunnen samen geplaatst worden en zo verschillende artistieke patronen en opstellingen vormen.

De met de hand geblazen bol doet dienst als diffuser en lichtbron, en zorgt voor een prachtig, consistent lichteffect.

Meer over Modular Shellby

Geniet even mee van enkele foto’s: