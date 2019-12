1 Flexibiliteit troef

Slimme verlichting geeft je meteen meerdere opties: via een app op smartphone of tablet kan je de lampen individueel of in groep aan- en uitzetten, dimmen of van kleur doen veranderen. Je kan bepaalde lichtscènes oproepen of de lampen laten reageren op externe apparatuur als bewegingssensoren of een timer. Gekoppeld met een spraakassistent kan je de lampen zelfs bedienen met je stem.

Verlichtingseisen zijn voor elke kamer in de woning anders. In de woonkamer willen we liever sfeer oproepen, aan het bureau willen we geconcentreerd kunnen werken en in de keuken moet het werkblad en de kookplaat voldoende licht krijgen om veilig te kunnen koken.