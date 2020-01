Philips zet dit jaar nog sterker in op slimme verlichting voor onze tuinen. Onder meer drie nieuwe lijnen zijn te koop vanaf eind januari: de wandlamp Appear, de Lily XL-spot en de Resonate lamp.

De nieuwe ronde wandarmatuur Appear (140 euro) geeft opwaarts en neerwaarts gekleurd licht en is bijvoorbeeld ideaal om naast een deur of op een vrije muur voor een bijzonder lichteffect te zorgen.

De Resonate wandlamp (130 euro in zwart en 140 euro in inox) is een rechthoekige wandlamp.

De Lily XL laag voltage spots (140 euro) zijn groter dan de bestaande Lily en leveren met 1200 lumen dubbel zoveel gekleurd licht. Met deze armatuur kan je een boom of plantengroep knap uitlichten in jouw tuin.

Zones in Hue-lamp

Er is ook goed nieuws voor alle gebruikers van de Philips Hue-app. De betafunctie ‘Zones’ zal definitief worden ingevoerd in de app. Hiermee kan je verschillende kamers met Hue-lampen tegelijk bedienen. De zones zullen ook kunnen worden bediend met Hue-accessoires zoals de draadloze dimmers, de slimme knop en ‘Friends of Hue”-knoppen.