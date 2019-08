Het eerste seizoen van The Loudest Voice, met Russell Crowe, en het tweede seizoen van Succession springen er deze maand uit in het aanbod van Telenet Play & Play More.

1 augustus: The Loudest Voice (seizoen 1)

Russell Crowe, de steracteur van ‘Gladiator’ en ‘A Beautiful Mind’ kreeg met veel hulp van de make-upafdeling het postuur en de looks aangemeten van Roger Ailes, de grondlegger van de Amerikaanse nieuwszender Fox News. Crowe mag zijn tanden zetten in een onvervalste ‘bad guy’. Ailes was immers een zeer controversieel figuur. Hij groeide uit tot een belangrijke figuur binnen de Republikeinse partij, maar werd ook beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag.

Wekelijks volgt een nieuwe aflevering.

12 augustus: Succession (seizoen 2)

In dit Emmy-genomineerde HBO-drama draait alles rond Logan Roy (Brian Cox), een uiterst succesvol zakenman, die op het punt staat om de macht van een van de grootste mediabedrijven over te dragen. Het is de start van een interne familiestrijd waarin macht, politiek en loyaliteit een doorslaggevende rol spelen. Denk aan een Wall Street-versie van ‘Game of Thrones’.

Wekelijks volgt een nieuwe aflevering.

11 augustus: Marvel’s Agents of Shield (seizoen 6)

Het Marvel Cinematic Universe is een leuke plek om te vertoeven, en zeker de wereld van ‘Agents of S.H.I.E.L.D.’. Deze perfecte mix van spionnen, superhelden en sciencefiction krijgt in het zesde seizoen een nieuwe intergalactische stroomstoot. De strijd tussen de Agents en Agent Coulsons dubbelganger Sarge bereikt zijn hoogtepunt, onze helden bereiden zich voor op een nieuw ‘end-of-the-world’-eindspel als slechterik Izel tot actie overgaat en het team probeert een grote gebeurtenis uit seizoen 5 te verwerken.

19 augustus: The Righteous Gemstones (seizoen 1)

De nieuwste hitkomedie van HBO! Danny McBride blijft wonderlijke stukjes tv uit zijn fantastisch komisch brein op ons afvuren. Deze keer dompelt hij ons onder in het wereldje van de televangelisten. McBride speelt Jesse Gemstone, een rijzende ster in de predikersgilde met een onconventionele aanpak. De cast bestaat uit een pak sterkomieken met o.a. John Goodman, Adam Devine en Walton Goggins.

Wekelijks volgt een nieuwe aflevering.

26 augustus: Ballers (seizoen 5)

De grootste filmster van deze planeet in een van de populairste HBO-series van het moment. Dwayne ‘The Rock’ Johnson trakteert je met ‘Ballers’ op een half uurtje puur entertainment over het leven van een aantal voormalige American Footballhelden in het paradijselijke en zonovergoten Miami. Denk aan blinkende bolides, uitzinnige feestjes en mooie vrouwen. Work hard, play hard, maar dan vooral het laatste. Nieuwe superster John David Washington (‘BlacKkKlansman’) keert terug als NFL-topatleet Ricky.

Wekelijks volgt een nieuwe aflevering.