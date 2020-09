Alles wat je moet weten over de Vlaamse streamingdienst Streamz

3 Waaruit bestaat het internationale aanbod op Streamz?

Streamz wordt alvast de Vlaamse thuis voor het aanbod van het Amerikaanse HBO. Denk aan titels als Game of Thrones, His Dark Materials, Chernobyl, Big Little Lies of het al wat oudere Sex and the City.

Nieuwe titels zullen gelijktijdig met de lancering in de VS beschikbaar zijn voor de Vlaamse kijkers. De komende maanden mogen we onder andere Batwoman, Love Life (met Anna Kendrick), The Third Day (met Jude Law, vanaf 15 september) en The Undoing (van de makers van Big Little Lies, vanaf eind oktober) verwachten.

Ook het aanbod van andere internationale studio’s zoals Universal, Sony en ViacomCBS (Showtime) krijgt een plek op Streamz.