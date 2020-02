2 Via een optische audiokabel

Toch dient HDMI niet noodzakelijk aanwezig te zijn op je soundbar. Je kan al je bronnen via HDMI-kabels aan de televisie hangen en met een optische audiokabel (alle nieuwe televisies hebben er één) de verbinding leggen met de soundbar. De optische audiokabel sluit je dan aan op de optische uitgang van de tv en de optische ingang van je soundbar.

Als je dan van bron wisselt op je televisie, zal ook het passende geluid naar de soundbar worden verstuurd. Het volume regelen moet dan wel gebeuren met de afstandsbediening van de soundbar, tenzij de soundbar over een infraroodrepeater beschikt.

Aan deze methode kleven verschillende nadelen. Je televisie moet in eerste instantie beschikken over verschillende HDMI-ingangen én een digitale audio-uitgang. Afhankelijk van je tv kan het zijn dat het HDMI-audiosignaal verlaagd wordt naar stereo via de digitale audio-uitgang. En sowieso zal je nooit meer dan 5.1-geluid kunnen doorgeven. Lossless audioformaten zoals Dolby TrueHD of DTS-HD Master Audio worden niet ondersteund.

Bovendien ga je ook best na of geluid dat binnenkomt via HDMI wel kan doorgegeven worden via de digitale audio-uitgang? Dat durft bij oudere televisies wel eens problemen opleveren.