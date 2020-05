Voor een beperkt budget (450 euro) haal je nu ook een Dolby Atmos soundbar in huis, die beschikt over 3.1 kanalen inclusief een losse subwoofer. Door het beperkte aantal speakers in de HT-G700 kon de prijs laag gehouden worden.

De drie front speakers produceren samen met de Vertical Surround Engine een naar eigen zeggen kamervullend Dolby Atmos of DTS:X geluid zonder gebruik te maken van plafondweerkaatsing of omhooggerichte speakers. Die engine is ook in staat om elke stereogeluid om te zetten naar bijna 7.1.2 geluid. Die laatste twee getallen omschrijven een gevoel van hoogte in het geluid.

Een afzonderlijke middenspeaker helpt bij het beter verstaan van dialogen en discussies op het scherm. De signaalverwerking werd ook verbeterd om de surround sound in een grotere ruimte mogelijk te maken.

Om het mogelijk te maken Dolby Atmos of DTS:X geluid te ontvangen van een tv, heeft Sony de HDMI-aansluiting voorzien van eARC. Goed om te weten is dat de Atmos-track die je doorkrijgt van streamingdiensten zoals Netflix heel wat minder info en details bevat dan die op bijvoorbeeld 4K Ultra HD-schijfjes.

De geluids- of audiomodus van de HT-G700 kan je via de afstandsbediening afstemmen op de content: er is de Bioscoopmodus, de Muziekmodus, de Stemmodus en de Nachtmodus.

Een Bluetooth-verbinding staat ter beschikking voor het streamen van muziek vanaf een smartphone of tablet.

De HT-G700 wordt geleverd met een draadloze subwoofer voor een vollere, diepere bas. Ook de behuizing aan de binnenzijde zorgt voor een rijker basgeluid.