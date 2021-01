Iets vroeger dan gewoonlijk op het jaar introduceert Samsung zijn nieuwste toptelefoons, de Galaxy S21, S21+ en S21 Ultra, met 5G-ondersteuning. Er komen ook nieuwe oortjes en slimme tags waarmee je snel een voorwerp terugvindt.

Nieuwe Galaxy S21 en S21+

Net zoals vorig jaar gaat veel aandacht naar de fotocamera. De drie cameralenzen op de S21 en S21+ staan achterop op één rijtje verticaal in een nieuwe camerabehuizing die opgaat in het metalen frame.

De sterkere processor en AI-mogelijkheden levert levendige en natuurlijke portretfoto’s op, met een mooie bokeh en behoud van de huidtinten. Ook wanneer het nacht is. De achtergrond kan via AI zelfs afgestemd worden op één van de kleuren van de persoon in beeld. De AI maakt selfies ook beter.

Met Director View kan je alle camera’s tegelijk inschakelen en snel wisselen tussen de beeldopnames van elke lens afzonderlijk: wat meer groothoek of eerder ingezoomd, jij bejt de regisseur.

Het Amoled-scherm krijgt dit jaar wat meer intelligentie met een paneel dat de verversingssnelheid (48 tot 120Hz) aanpast aan de inhoud die je aan het bekijken bent. Dat zorgt niet alleen voor het meest optimale beeld maar spaart ook de batterij. Er komt ook een speciale oogcomfortmodus (Eye Comfort Shield) die nog beter blauw licht uitfiltert en de ogen moet ontlasten.

De schermen op de S21 en S21+ zijn respectievelijk 6,2 inch en 6,7 inch groot, ongewijzigd ten opzichte van de Galaxy S20 en S20+ en hebben een piekhelderheid van 1300 nits.

De batterij houdt het volgens Samsung een volledig dag uit, zelfs binnen een 5G-netwerk (dat erom bekend staat meer stroom te vragen van de smartphone). Vorig jaar ging de hoofdtelefoonaansluiting al op de schop en dat is dit jaar niet anders. Bluetooth is the way forward. Andere features zijn de IP68 waterbestendigheid en de vingerafdruksensor achter het scherm, beiden onveranderd tegenover vorig jaar.

De Galaxy S21 5G en S21+ 5G zijn vanaf 29 januari verkrijgbaar en starten aan een richtprijs van respectievelijk 849 euro en 1049 euro. Bij een pre-order van de Galaxy S21 5G of Galaxy S21+ 5G ontvang je de Galaxy Buds Live en een Galaxy SmartTag.

Galaxy S21 Ultra

De S21 Ultra gaat nog een stapje verder met een meer geavanceerde camera inclusief een nieuwe beeldsensor terwijl het 6,8 inch scherm de piekhelderheid naar 1500 nits opkrikt. Zo telt de pro-sensor liefst 108 megapixels en treffen we achterop vier lenzen aan: een ultragroothoeklens, een groothoeklens en twee telelenzen. Die maken samen 12-bit HDR-foto’s mogelijk, wat voor een enorm dynamisch bereik zorgt.

De twee telenzen bieden een optische zoom van respectievelijk 3x en 10x. Wat nachtfoto’s betreft zegt Samsung een grote stap voorwaarts te hebben gezet.

Voor de eerste maal kan je op de S21 Ultra ook 4K video-opnames maken in 60fps, en dat voor vier lenzen op de voor- en achterkant.

Een andere primeur is de komst van de S-Pen, Samsung slimme stylus, naar de Galaxy S-reeks. Voor een betere en snellere connectiviteit is de Galaxy S21 Ultra 5G een van de eerste smartphones die Wi-Fi 6E ondersteunt.

Dankzij de ingebouwde Ultra-wideband mogelijkheden (UWB) in de Galaxy S21 Ultra 5G gebruik je binnenkort je smartphone om je autodeuren te openen zonder je sleutels tevoorschijn te halen. De functionaliteit is er trouwens ook voor de S21+.

De telefoons draaien op het nieuwe iOne UI 3 in combinatie met Android 11. Het OS werd al eerder aangekondigd in december 2020.

De Samsung Galaxy S21 Ultra 5G is vanaf 29 januari verkrijgbaar en kost minstens 1249 euro.

Galaxy Buds Pro

Op het Unpacked-event werd trouwens afgetrapt met de launch van de Galaxy Buds Pro, de nieuwste generatie van Samsungs draadloze oortelefoons. Ze bieden actieve ruisonderdrukking met enkele extra features. Zo kunnen de oortjes je stem herkennen, en zal de volume van de muziek automatisch verlagen wanneer je tegen iemand spreekt.

De microfoons werden ook zodanig aangepast dat bijvoorbeeld het geluid van wind minder hoorbaar of storend is, en ze kunnen ook beter achtergrondgeluiden wegfilteren zodat je stem altijd goed te horen is bij telefoongesprekken.

De meeste traditionele luidsprekers werken minstens op basis van een tweeter en woofer, ook wel een twee-weg opstelling genoemd. Samsung heeft dat overgenomen voor de Galaxy Buds Pro. De oortjes hebben een 6,5mm tweeter en een 11mm woofer, samengevat in één systeem.

Samsung besteedde ook veel aandacht aan het draagcomfort. Hardlopers bijvoorbeeld hoeven geen schrik te hebben dat je ze verliest tijdens een sessie. De oortjes zijn ook de meest waterbestendige in de line-up, met een IPX7-waardering. Je hoeft ook niet bang te zijn om je oordopjes kwijt te raken, want met SmartThings Find heb je ze zo weer teruggevonden, zelfs als ze buiten het bereik van Bluetooth liggen.

De Galaxy Buds Pro zijn vanaf 29 januari te koop voor 229 euro.

SmartThings Find en SmartTags

Samsung breidt zijn dienst om verloren Galaxy-toestellen snel terug te vinden verder uit, via de SmartThings Find-app. Om ook andere toestellen toe te laten tot het ecosysteem, komen er zogenaamde Galaxy SmartTags.

Eenvoudige SmartTags om bijvoorbeeld aan een handtas of fiets te koppelen, maar ook meer geavanceerde zoals SmartTags+ die via UltraWideband nog preciezer de locatie van een voorwerp bepalen. Er komen voor de tags heel wat verschillende covers.

De gewone Galaxy SmartTags volgen al eind januari 2021. De Plus-versie verschijnt later dit jaar.