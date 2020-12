Samsung lanceert met One UI 3 de nieuwste upgrade voor Galaxy-toestellen. Die komt tegelijk beschikbaar met Android 11. De uitrol start deze maand op de Galaxy S20, S20+ en S20 Ultra en de komende weken komt de upgrade ook beschikbaar op de Galaxy Note20-, Z Fold2- en Z Flip-serie1. In de eerste helft van 2021 volgen ook de Galaxy Note10-, Fold-, S10- en A-serie.

One UI 3 zorgt voor nog meer eenvoud en elegantie dan je als Galaxy-gebruiker al gewend bent. Binnen de interface zijn de functies die je het meest gebruikt – zoals het startscherm, vergrendelscherm, meldingen en Quick Panel – visueel uitgelicht. Nieuwe effecten, zoals dim/blur voor meldingen, helpen je om snel te focussen op wat voor jou het belangrijkst is. Met de nieuwe widgets blijft je startscherm altijd overzichtelijk, schoon en stijlvol.

One UI 3 ziet er niet alleen anders uit, het voelt ook anders. Vloeiendere bewegingseffecten en animaties, de fade-out van het vergrendelscherm oogt cleaner en het gebruik van knoppen voelt realistischer. Aan ieder scherm en iedere aanraking is aandacht besteed. Het schakelen tussen devices is ook natuurlijker, aangezien One UI voor het hele Galaxy-ecosysteem gelijk is. Ondersteuning voor de nieuwe functies2 is naadloos beschikbaar op verschillende apparaten.

Bij One UI 3 draait het om eenvoud. Met de opnieuw ontworpen widgets op je vergrendelscherm bedien je muziek makkelijker en zie je belangrijke informatie, zoals afspraken, zonder dat je je toestel hoeft te ontgrendelen. Daarnaast gaat het bijhouden van berichten en gesprekken intuïtiever. Zo staan app-meldingen op een direct toegankelijke plek, zodat je ze snel kunt lezen en direct kunt reageren. Verder brengt de full-screen lay-out voor videocalls je dichter bij degene met wie je videobelt.

Met One UI 3 is bovendien de camera van je toestel nog krachtiger. Verbeterde AI-gebaseerde zoom op foto’s en betere autofocus en automatische belichting helpen je bij het maken van geweldige shots. Bovendien vind je foto’s in de Galerij extra snel. Zodra je het scherm omhoog veegt bij een bepaalde foto, krijg je een aantal gerelateerde beelden te zien. Bovendien gaan er geen herinneringen meer verloren, want zelfs nadat je de foto’s hebt opgeslagen kun je van bewerkte foto’s terug naar het origineel.

Ook het Samsung Keyboard heeft met One UI 3 een update gekregen. Het aantal talen is vergroot naar 370 en het Keyboard suggereert emoji op basis van jouw input. Daarnaast is het eenvoudiger geworden om gekopieerde beelden en verificatiecodes te plakken en zijn de instellingen versimpeld. Zo is het makkelijker om jouw meest gebruikte features terug te vinden.

One UI 3 geeft je de vrijheid om je UI te customizen zoals jij dat wilt. Met een simpele swipe deel je je gebruikersinterface naar wens in. Je deelt beelden, video’s en documenten ook eenvoudiger dan voorheen. Je kunt je share sheet nu helemaal naar jouw voorkeur inrichten: de mensen met wie je het meeste deelt, of dat nu via een contact, app of email is, kun je namelijk ‘vastzetten’. Ook handig: One UI geeft je de mogelijkheid om andere profielen te gebruiken voor werk en privé3, zodat je je minder zorgen hoeft te maken dat je per ongeluk iets naar de verkeerde persoon stuurt.

Voor verdere aanpassingen plaats je widgets op het startscherm en pas je de transparantie aan, zodat ze beter passen bij je achtergrond. Of je verandert het design en de kleur van de klok op het Always On Display of je vergrendelscherm. Ook kun je een video toevoegen aan je oproepscherm om inkomende en uitgaande oproepen nog persoonlijker te maken.

Tot slot kun je met One UI 3 je digitale gewoontes in kaart brengen en, zo nodig, aanpassen. Je ziet snel hoe je schermtijd zich van week tot week verhoudt. Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen over hoe en wanneer je je Galaxy het liefst gebruikt.