Na de voorbije twee jaar prototypes en modellen voor professionele gebruikers getoond te hebben, hoopt Samsung dit jaar de eerste MicroLED televisies op de markt te lanceren voor consumenten.

Het gaat om MicroLED televisies in de 4K-resolutie en in verschillende beeldschermdiagonalen. De kleinste MicroLED tv meet 75-inch en er zijn verder tv’s in 88-inch, 93-inch, 110-inch, 146-inch, 150-inch, 219-inch en 292-inch.

Samsung belooft dat de consument op termijn zijn televisiescherm zelf naar keuze zal kunnen samenstellen. Niet alleen de afmetingen, maar ook de beeldverhouding, de resolutie tot zelfs het kader, zouden kunnen worden gekozen.

De consumentenversies hebben momenteel een helderheid van 500 nits en kunnen overweg met de dynamische HDR-variant HDR10+.

Samsung hoopt alvast nog in 2020 de eerste MicroLED tv’s te gaan verkopen, al kan het ook nog 2021 worden. Op de IFA in Berlijn in september moet meer nieuws volgen. En het prijskaartje dan? Zelfs de kleinste versie van 75-inch zou naar verluidt meer dan 10.000 euro gaan kosten.