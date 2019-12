3 De beeldkwaliteit is er, maar de schermen maken is uitdagend

Over het potentieel van de beeldkwaliteit zijn er geen twijfels, maar de panelen in de fabriek maken is een ander paar mouwen. De grote uitdaging voor MicroLED is om de leds en de afstand tussen de pixels zo klein mogelijk te houden zodat geschikte schermformaten kunnen worden uitgebracht, zoals het 75-inch formaat dat Samsung demonstreerde op de CES in 2019.

Het probleem van kleinere leds is dat ze minder licht gaan produceren. Dan heb je de keuze om ze steviger aan te drijven zodat ze meer licht geven of de efficiëntie van de leds te verbeteren. Of een combinatie van beiden. Maar dat levert weer nieuwe uitdagingen op: televisies verbruiken dan te veel elektriciteit en geven een pak meer warmte af.

Het verkleinen van de afstand tussen de pixels/leds is een andere uitdaging, vooral dan op het vlak van kleinere circuits. Slagen de ingenieurs daar niet in, dan zal de MicroLED beeldtechniek gereserveerd blijven voor grote beeldformaten.

Tot slot is er nog het prijskaartje. Zoals je wellicht weet zijn lcd-televisies die gebruik maken van full-array leds, een heleboel rijen van leds achter het scherm, stukken duurder dan de edge led-varianten waar het licht van de zijkanten komt.

Wel, een 4K MicroLED televisie telt zo’n 8,3 miljoen pixels die telkens zijn opgebouwd uit een rode, blauwe en groene led. Opgeteld kom je uit op bijna 25 miljoen leds: het is dan ook zaak om de kostprijs van deze leds zo laag mogelijk te houden, en zo een betaalbare tv te kunnen uitbrengen.