In Porto heeft Samsung zijn line-up van QLED televisies voor de Europese markt in 2019 bekendgemaakt. Goed voor 30 nieuwe modellen met schermformaten tot liefst 98-inch.

De internationale trend naar steeds grotere beeldformaten zien we ook bij Samsung terug. Uit wereldwijd onderzoek van IHS Markit blijkt dat er in 2018 2,1 miljoen tv’s van 75-inch of groter zijn verkocht, en voor dit jaar verwacht men een stijging in de verkoopsaantallen met 43%.

Een van die extra grote QLED tv’s is de Q950R, een nieuwe 8K-televisie, die verkrijgbaar is in vijf schermformaten van 65-, 75-, 82-, 85- en 98-inch. Maar ook de topreeks binnen de 4K QLED tv’s, de Q90R, wordt aangeboden in drie schermgroottes gaande van 65-, 75- en 82-inch.

Opmerkelijk is dat bij beide reeksen niet langer een 55-inch tv wordt aangeboden. Daarvoor moet je een trapje lager gaan kijken, bij de Q80R. Net daaronder nestelt zich de Q70R waar 49-inch als instapformaat geldt.

Betere kijkhoeken in 2019

Bij alle net vernoemde televisiereeksen (Q70R en hoger) maakt Samsung voor het beeldscherm gebruik van Direct LED-achtergrondverlichting met Full Array Local Dimming (FALD). Samsung voegt dit jaar ook enkele verbeteringen toe aan de Quantum Dot-techniek.

Een van de werkpunten op de QLED tv’s, in vergelijking met de OLED-technologie, was de kijkhoek. Daar heeft Samsung dit jaar prioriteit aan gegeven. Zo zijn de 2019 QLED tv’s vanaf de Q80R-reeks voorzien van de zogenaamde Ultra Viewing Angle-technologie. Kort uitgelegd: het televisiepaneel werd zodanig opgebouwd dat de achtergrondverlichting gelijkmatig op het scherm door het paneel gaat. Het zorgt ervoor dat kleuren en contrast geoptimaliseerd worden, wat vooral voor kijkers die vanuit een scherpere kijkhoek naar de QLED tv kijken voor een betere beeldkwaliteit gaat zorgen.

Qua HDR-standaarden ondersteunen de nieuwe QLED tv’s nog steeds geen Dolby Vision maar wel het door Samsung zelf ontwikkelde HDR10+, naast de gangbare HDR-standaarden HDR10 en HLG. De HDR10+-standaard maakt heldere scenes lichter en donkere scenes donkerder door het contrast voor elke scene te optimaliseren.

Om de beelden optimaal op het scherm te toveren en weer te geven, heeft Samsung zijn beeldprocessor bijgewerkt. De nieuwe Quantum Processor 4K, die vorig jaar werd geïntroduceerd op de 8K tv’s, bevat meer rekenkracht en heeft onder andere een AI-modus die het beeld aanpast aan het omgevingslicht. Diezelfde AI-modus stemt ook het geluid dat uit de tv komt beter af op de plek waar de televisie staat.

Qua aansluitingen is er niks veranderd. HDMI 2.1 ontbreekt dit jaar nog steeds op de 4K tv’s van Samsung. De 8K tv’s hebben inmiddels wel al de nieuwe HDMI-standaard.

Smart TV

Grote aankondiging eerder op het jaar was de ondersteuning van de app ‘iTunes Movies & TV Shows’ en Apple AirPlay 2. Met de nieuwe iTunes Movies & TV Shows app heb je toegang tot je eigen iTunes-bibliotheek en kun je in de iTunes Store films huren of kopen. Met Apple AirPlay 2 stream je beelden en muziek moeiteloos van je iPhone of iPad naar Samsung Smart TV’s.

De smart tv’s uit 2019 werken ook met de huiseigen slimme spraakassistent Bixby en het externe Google Assistant. In de praktijk zal je dan met je stem de televisie kunnen in- of uitschakelen, het volume regelen of videocontent doorzoeken. Let wel op: Samsung Bixby is voorlopig enkel nog maar in het Engels, Frans, Duits, Italiaans, Spaans, Chinees en Koreaans beschikbaar.

Design

Wat het design betreft kunnen we al iets vertellen over de Q90R (zie hoofdfoto), die opvallend anders is en zeker niet zal misstaan in menig huiskamer. Kenmerkend is vooral de L-vormige televisievoet die centraal staat gepositioneerd en ons doet denken aan de voet van de Apple iMac. Onder de tv laat zich daardoor makkelijker een soundbar plaatsen.

Voor het overige blijft de 360 graden designstijl overeind: daardoor ziet de tv er ook achteraan clean uit, en kan je hem centraal in een kamer plaatsen. Aansluitingen zijn niet zichtbaar door de One Invisible Cable en de afzonderlijke One Connect Box die je in het tv-meubel kan wegstoppen.

Uitgebreide Ambient Mode

De QLED tv’s hebben verder de Ambient Mode aan boord, zodat de tv beter opgaat in het interieur als hij niet in gebruik is. Dit jaar kan er gekozen worden uit nog meer kunstwerken, patronen en foto’s, en zijn er enkele nieuwe manieren om info te tonen op de tv.

Ook de 2019 versies van de Samsungs Lifestyle TV’s The Frame en The Serif omarmen QLED-technologie en de Ambient Mode.

Overzicht van de 2019 QLED tv’s

Q950R (8K): vijf schermformaten van 65-, 75-, 82-, 85- en 98-inch

Q90R (4K): drie schermformaten van 65-, 75- en 82-inch

Q80R (4K): vier schermformaten van 55-, 65-, 75- en 82-inch

Q70R (4K): vijf schermformaten van 49-, 55-, 65-, 75- en 82-inch

Q60R (4K): zes schermformaten van 43-, 49-, 55-, 65-, 75- en 82-inch

The Frame (4K): vier schermformaten van 43-, 49-, 55- en 65-inch

The Serif (4K): drie schermformaten van 43-, 49- en 55-inch

Van zodra de prijzen bekend zijn, publiceren we ze hier. Verkrijgbaarheid is naar alle waarschijnlijkheid in de loop van de maanden maart en april 2019, zoals dat elk jaar het geval is.