Wie optimaal wou genieten van de Apple diensten op zijn of haar tv was tot nu toe aangewezen op de Apple TV. Daar komt straks verandering in nu de nieuwe 2019 Samsung tv’s (en via een update ook de televisietoestellen uit 2018) zowel de iTunes-app alsook casten via AirPlay 2 zullen gaan ondersteunen.

Met de nieuwe iTunes-app krijg je toegang tot jouw bestaande iTunes-bibliotheek en kan je zowel films als tv-reeksen huren of aankopen, en dat ook in het kwalitatieve 4K HDR-formaat.

De iTunes-app zal naadloos opgaan in het Tizen smart tv-platform, waardoor er naar content kan worden gezocht via de Universal Guide en de stemassistent Bixby.

Via AirPlay 2 kan je foto’s, muziek en video vanaf je iPhone, iPad of Mac casten naar je Samsung tv.

Ook Samsung tv’s uit 2018 krijgen de update

De nieuwe functionaliteit zit standaard ingebakken in de nieuwe lichting televisies voor 2019. Die worden traditioneel in de lente verwacht in de winkels. Via een firmware-update krijgen ook de toestellen uit 2018 iTunes en AirPlay 2.

Meerdere televisiefabrikanten zullen volgen

AirPlay 2 is trouwens niet exclusief voor de Samsung tv’s. Op zijn eigen website onthult Apple al dat verschillende bekende televisiemerken dit jaar AirPlay 2 zullen inbouwen.

Voor Apple lijkt het een logische zet nu de aandacht steeds meer verschuift naar diensten in plaats van hardware. Dit jaar verwachten analisten ook dat Apple met een eigen streaming videodienst komt. Als heel wat nieuwe tv’s al ‘klaar’ zijn, kan Apple beter de concurrentie aangaan met bestaande aanbieders als Netflix en Amazon.