Hollow is de nieuwste aanwinst in het productgamma van Modular. De armatuur brengt volgens designer James van Vossel een ode aan de klassieke buis.

De nieuwe interpretatie van de klassieke vorm nodigt uit om het licht aan te raken en te ontdekken. Wanneer de lamp volledig is geopend, is de directe neer- of opwaartse verlichting sterk aanwezig. Het effect is een krachtig licht, handig om bijvoorbeeld een schilderij aan de muur uit te lichten, of andere onderwerpen te accentueren.

Sluit je de lamp wat meer, dan wordt eerder een gedempt, indirect licht verkregen dat reflecteert op de binnenste kom.

Dat openen en sluiten verloopt via een ingenieus draaisysteem waarmee Hollow tot een hoek van 90° geopend kan worden. Zo kan je de lamp richten en draaien zoals je wenst.

Hollow is er als verzonken toepassing, op het plafond of de muur, met sierlijst of in een versie zonder sierlijst. Met een enigszins opstaande rand, of bijna onzichtbaar in het oppervlak. De kom kan zowel in het wit als zwart worden gekozen, en dat zorgt op zijn beurt voor mooie contrasten tussen lamp en interieur.

