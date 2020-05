Na de overname door Skytec Group Ltd. laat Loewe nu weten dat de productie van televisies opnieuw is gestart in het Duitse Kronach.

Naast de geautomatiseerde productie maken dertig vakmensen (per shift) op een speciale lijn nu handmatig premium televisietoestellen met de nieuwste oled-technologie. Daardoor houdt het merk stevig vast aan het label “Made in Germany”, met een eersteklas design en gesofisticeerde technologieën.

Naast de productie van televisies gaat Loewe ook verder met zijn plannen om in Kronach een centrum voor onderzoek, ontwerp en ontwikkeling op te zetten. Doel is om op termijn, naast televisies, meer nieuwe producten en productproductcategorieën aan te snijden. Vandaag zijn hier twintig bijzonder vakkundige productontwikkelaars en -ontwerpers mee bezig. Samen met de productie stelt de vestiging in Kronach nu 90 mensen tewerk.

De toelevering van Loewe onderdelen loopt al sinds februari. Tegelijk is het nieuw gevormde bedrijf begonnen met producten uit zijn bekende portefeuille aan zijn handelspartners te leveren. Dit betekent dat alle productlijnen – van Loewe bild 1 tot het huidige topmodel Loewe bild 7 – vandaag opnieuw verkrijgbaar zijn bij de erkende verdelers.

Loewe werd in 1923 door de broers Siegmund en David Ludwig Loewe opgericht. Tijdens de 8e editie van de Funkausstellung te Berlijn in 1931 toonde Loewe voor het eerst een elektronische televisie-uitzending. Het leverde Loewe zelfs een plaats op de cover van de New York Times op. De techniek die daarbij werd toegepast, was bedacht door de geniale uitvinder en fysicus Manfred von Ardenne, de toenmalige hoofdingenieur bij Loewe. Op dat moment vond Loewe televisie uit. Loewe ontwikkelde ook het eerste draagbare televisietoestel. Maar er is meer: de Loewe Art 1 – die intussen tot een designicoon is uitgegroeid – werd in de jaren tachtig van de vorige eeuw in het Museum of Modern Art (MoMa) in New York tentoongesteld.

Een greep uit enkele tv’s van Loewe