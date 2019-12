Met de overname is de continuïteit van Loewe als traditioneel kwaliteitsmerk veilig gesteld en blijft het in Europese handen.

“Skytec heeft in het verleden al bewezen dat het gevestigde merken weer tot leven kan brengen en met succes op de markt kan positioneren”, zegt CEO Aslan Khabliev. “Met ons als een Europese investeerder is gewaarborgd dat Loewe niet alleen een Europees bedrijf blijft, maar dat het zal worden geassocieerd met de internationaal erkende rating van ‘Made in Germany’.”

Eerder kon Skytec al merken als Blaupunkt en Sharp nieuwe leven inblazen op de Europese markt. De handelsrechten waren sinds 2015 in het bezit van het Britse Riverrock. Naast Skytec was ook het Chinese Hisense in de running voor de merknaam.