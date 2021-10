In het segment waar Apple, Bose, B&O en andere Sony’s de dienst uitmaken, lanceert het Britse B&W zijn laatste creatie, de PI7 draadloze hoofdtelefoon, aan een prijs die een pak boven eerder genoemden uitkomt. In dit gamma spreken we standaard van een elegant design, regelbare Noise Cancelling, en stevige batterijen die het 4 uur uitzingen. Waar de PI7 zich evenwel onderscheidt van vergelijkbare headsets, is in de onovertroffen klankkwaliteit, de Bluetooth repeater functie van de in-ears en de extra’s van het docking station. Maar verder meer hierover.

Is dit alles de hoge prijs waard ? Laten we het zo stellen : wie het zich kan veroorloven, zal niet ontgoocheld zijn.

Het design

Beschikbaar in mat zwart of mat wit, de PI7 benadert het summum van Britse elegantie en design met zijn gouden accenten. Door de matte afwerking zullen de in-ears en het dock minder snel uit je vingers glippen dan de blinkende exemplaren van Apple & co. De in-ears, die slechts 8 gram wegen, zijn nog kleiner dan die van Bose of Sennheiser. Samen met het dock komen we aan een compacte 75 gram – maar net iets groter in omvang dan de AirPods Pro.

Met een IP54 zijn de in-ears bestand tegen spatwater en stof, wat beter is dan de competitie – waarvan sommige zelfs de moeite niet nemen om een IP op te geven.

De in-ears komen met 3 maten oordopjes.

De klankkwaliteit

De PI7 ondersteunt draadloze transmissie in SBC, Apple’s AAC en Qualcomm’s aptX, deze laatste in een 24bit/48kHz resolutie. De in-ears onderling communiceren ook in 24bit/48kHz.

Dit alles levert een ongefilterde hoge-resolutie ervaring. Reken daarbij twee drivers per in-ear, waaronder een enorme custom driver van 9,2 mm.

Als de bron dan ook nog van hoge kwaliteit is, kom je in het audiofiele walhalla. Bassen zijn diep en dreunend, maar altijd precies en nooit overheersend ; midtonen zijn energiek en warm en geven elke nuance in een stem weer, zowel in poppy muziek als in die van je beller ; de hoge tonen zijn de illustratie van het ‘kristal’ in ‘kristalhelder’.

De ANC – active noise cancelling of actieve geluidsdemper – is in lijn met die van de concurrentie, en, gegeven de superioriteit van de klank, misschien een beetje onder de verwachtingen. Met 3 microfoons per in-ear (2 voor ANC en 1 voor spraak) was hier misschien beter mee te doen. Het niveau van noise cancelling/transparency bepaal je met de app.

De connectiviteit

De Bluetooth 5.0 draagt perfect van mijn PC tot anderhalve meter van de koffiezet, of zo’n 10 meter. Daarna begint het signaal weg te vallen.

Ondersteuning is er voor zowel iOs als Android, en de koppeling met een iPhone is inderdaad even gemakkelijk als met mijn Samsung.

Een minpunt : in tegenstelling tot vele andere wireless headphones, kan bij de PI7 het volume niet geregeld worden via de in-ears. Je moet dus ofwel via de bron (smartphone, pc,…), ofwel via de app het volume regelen. Met de controls op de in-ears regel je dan wel weer andere zaken (één tik voor pauze of afspelen van audio of beantwoorden van oproepen ; twee tikken voor doorspoelen of ophangen ; drie tikken om een track terug te spoelen ; press-and-hold op linker in-ear voor aan- of uitzetten van ANC ; press-and-hold op rechter in-ear voor activeren van voice assistant.

Maar waar de PI7 zich dan weer ten goede onderscheidt van al zijn concurrenten, is revolutionair : bijgeleverd is een 3,5mm jack – USB-C kabeltje, waarmee je alle mogelijke digitale en analoge (!) bronnen kan aansluiten. De Walkman van de 80’s-nostalgici, het geluid van de in-flight film op het vliegtuig, je ghettoblaster of je Nintendo Switch… alles komt nu wireless en in de beste kwaliteit binnen. Bovendien zijn de in-ears dan zelf ook nog eens Bluetooth-repeaters, zodat je de klank nog eens kan draadloos doorgeven aan een tweede luisteraar.

De batterij

Over de batterijduur kunnen we kort zijn : gemiddeld. De in-ears gaan 4 uur mee, en het docking station heeft nog eens voor 16 uur reserve. Dit zijn waarden die niet uitzonderlijk zijn in dit gamma wireless earphones.

Wat wel aangenaam verrassend is, is de snelheid van laden : na 15 minuten in het docking station, ben je weer goed voor pakweg 2 uur.

Samengevat

Positief

design en afwerking

onovertroffen klank

3,5 mm jack

Neutraal

batterijduur

kwaliteit van ANC

Negatief

geen volume regeling aan de in-ears

Jouw dichtsbijzijnde verkooppunten vind je hier: