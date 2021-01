In navolging van andere televisiemerken komt Philips dit jaar met eigen Mini LED televisies in de 9636 en 9605 tv-reeksen.

De Mini LED 9636 is het topmodel en voorzien van een Bowers & Wilkins-soundbar. De Mini LED 9506 is gelijkaardig maar moet het stellen zonder die afzonderlijke soundbar.

Beide 4K-modellen zijn er in schermformaten van 65 inch en 75 inch en draaien op de vijfde generatie van de P5 AI-beeldprocessor die onder meer instaat voor het opschalen van beelden naar 4K HDR-resolutie en dit jaarminimini-led is uitgebreid met met filmdetectie en intelligente lichtsensorintegratie.

Met de mini led-technologie zijn de kleuren op de tv’s volgens Philips uitstekend, met een kleurweergave van 95% van de DCI P3-standaard. Door de indeling in liefst 1024 zones en een piekhelderheid van 1500 nits (op de 9506) en 2000 nits (op de 9636) krijgt de beeldkwaliteit een stevige boost. Philips spreekt zelf van zijn beste lcd/led televisies ooit.

De Mini LED televisies kunnen overweg met de dynamische HDR-standaarden HDR10+ en Dolby Vision en zijn voorzien van vierzijdig Ambilight. Deze ultieme versie van Ambilight maakt in 2021 zijn opwachting in heel wat modellen, te starten vanaf de 9206 led tv.

Op de Mini LED TV’s zijn alle functies van HDMI 2.1 van de partij zoals VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode) en eARC, en dit voor content to 120Hz met een bandbreedte tot maximaal 48Gbps. De latency werd teruggebracht naar 18ms.

Als OS is er Android TV 10, van Google TV is er nog geen sprake. Wellicht verkiest Philips nog even de kat uit de boom te kijken. Wat het smart tv-gebeuren betreft zijn de tv’s voorzien van alle belangrijke apps: Netflix, YouTube, Amazon Prime Video en Disney+. Als OS is er Android TV 10 inclusief Google Assistant. Van Google TV is er nog geen sprake. Wellicht verkiest Philips nog even de kat uit de boom te kijken.

De 9636 hanteert een 3.1.2 Bowers & Wilkins-geluidssysteem met meerdere speakers van audiofiele kwaliteit. De installatie combineert Dolby Atmos Elevation-luidsprekers met Bowers & Wilkins’ unieke Tweeter-on-Top-technologie. De soundbar fungeert tevens als tafelstandaard met een enkele verbindingsstang op de 65”-versie en twee verbindingsstangen op het 75”-model. Het toestel kan ook aan de muur worden bevestigd.

De 9506 heeft een 50W 2.1-geluidssysteem met achterop-gemonteerde woofer, inclusief gepatenteerde drievoudige ringtechnologie en vier passieve radiatoren voor diepe bassen

De 9506 en 9636 bevatten ook DTS Play-Fi-compatibiliteit voor high-res multi-room audio.

De Mini LED TV 9506 is verkrijgbaar tegen het einde van juni 2021. De Mini LED TV 9636 volgt in de loop van de zomer.