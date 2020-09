De vierde generatie van de P5-processor doet voortaan een beroep op een nieuwe AI-chip die via machine learning de beeldkwaliteit van de nieuwste Philips tv, de OLED+935, weer een stapje hoger brengt.

In een eerder artikel kon je al lezen over Philips’ nieuwste knappe oled tv, de OLED+935. In dit artikel bespreken we de functies die Philips heeft ingebouwd om de beeldkwaliteit naar een hoger niveau te tillen.

De nieuwe editie beschikt over een nieuwe, krachtigere AI-chip, voortbouwend op het eerdere succes van Philips TV’s AI-prestaties. Een database met miljoenen videoclips, afkomstig van de ontwikkelteams van Philips TV de afgelopen 30 jaar, wordt gevoed aan het neurale netwerk-algoritme. Dat analyseert in combinatie met machine learning al deze beelden en deelt ze op in vijf categorieën: landschap/natuur, gezichten/huidskleur, beweging/sport, donker/contrast en overige.

Voor elk van die vijf categorieën wordt het beeld afzonderlijk getuned, wat levendige en natuurlijke beelden moet opleveren, aldus Danny Tack, televisiespecialist bij Philips TV. Het nieuwe contentclassificatiesysteem werkt hand in hand met de derde generatie P5 Picture Engine, en krijgt dan ook als naam P5 AI of de vierde generatie van P5 met AI.

De P5-processor verbetert nog steeds zoals de voorgaande generaties de beeldkwaliteit op vijf vlakken: bron, scherpte, kleuren, contrast en beweging. De belofte van P5 met AI luidt volgens Philips als volgt: “Een beeld zo echt dat je er midden in kan stappen”.

De P5 met AI zal eerst beschikbaar zijn op het nieuwe vlaggenschip OLED+935 en krijgt naast de AI ook drie extra functies om de beeldkwaliteit te verbeteren: AI Smart Bit Enhancement 2.0, AI Machine Learning Sharpness en verbeterde Perfect Natural Reality.

AI Smart Bit Enhancement 2.0 is de tweede generatie van SBE die nu veel effectiever is om banding of strepen weg te werken, met zo weinig mogelijk verlies aan details. Denk aan bepaalde YouTube-video’s van barslechte kwaliteit.

AI Machine Learning Sharpness is een volledig nieuwe functie die de scherpte erg lokaal in het beeld gaat verbeteren. In plaats van één scherpte-instelling/niveau over het hele beeld toe te passen, krijgen bepaalde objecten, gebouwen, huidtinten in gezichten of bomen elk een eigen scherptebehandeling.

De derde functie is de verbeterde Perfect Natural Reality. Dankzij een nieuwe detectie van hoogtepunten kan er 30% meer natuurlijke scherpte worden behaald. Dat zorgt voor meer diepgang en scherpte in het beeld. Vooral bij SDR-content is de vooruitgang merkbaar, zegt Philips.

In het gebruikersmenu van de tv kan je via een demoluik voortaan zelf ervaren wat het effect is van al die verbeteringen binnen de P5 Engine. In real-time zal je dan zelf de P5 en AI in werking kunnen zien.

Uniek anti-inbrandsysteem

Bij de OLED+935 komt er bovendien een nieuw en uniek anti-inbrandsysteem, speciaal ontworpen om oled-panelen te beschermen. Statische objecten in het beeld, zoals logo’s of game-content, kunnen op termijn leiden tot inbranden. Philips maakt daar – in 95% van de gevallen – zo goed als komaf mee. Een geavanceerde logodetectiefunctie bewaakt een raster van 32.400 zones en gaat de intensiteit van het licht op een plek met langdurige statische inhoud verminderen.

HDR-prestaties

Philips TV blijft een van de weinige fabrikanten die ondersteuning biedt voor alle

huidige HDR-formaten. De nieuwe P5 AI-processor biedt betere algemene HDR-

prestaties voor zowel HLG en HDR10(+)-bronnen.

Tegelijkertijd wordt de Dolby Vision-gecodeerde dynamische HDR-inhoud verbeterd met behulp van de speciale Dolby Bright-modus.

De vierde generatie P5-processor kan ook het Maximum Content Light Level (MAX CLL) in de HDR10-metadata nauwkeurig volgen en in kaart brengen over het volledige bereik van 1000 tot 4000nits.

Nieuwe premium filmmodi

Daarnaast biedt Philips TV twee nieuwe bewegingsmodi: de Pure Cinema-modus en een nieuwe versie van Movie-modus.

De Pure Cinema-modus schakelt de framesnelheid-conversie uit terwijl het ordenen van frames actief blijft. Dit wil zeggen dat een 24p-film die is ingekapseld als een 3:2-cadans 60Hz-signaal, opnieuw wordt gerangschikt in een 5:5-cadans 20Hz-signaal.

In de nieuwe Movie-modus blijft een kleine hoeveelheid ‘de-judder’ actief, in combinatie met de de-blur-functie. Zo wordt de inherente vervaging van sample- and-hold-weergavetechnologieën, zoals oled, tegengegaan zonder de zogenaamde ‘soap-opera’ effecten.

Tot slot detecteert de Film Maker Mode (FMM) gecodeerde content automatisch en biedt kijkers de mogelijkheid deze modus in te schakelen.