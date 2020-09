Het was geen groot geheim meer dat de OLED+935 Philips’ nieuwste topmodel oled televisie zou worden, nadat het midden augustus een EISA Award voor de beste Home Theater tv in de wacht sleepte.

De nieuwe oled tv zal vanaf september beschikbaar zijn in een 55 en 65 inch formaat, en vanaf oktober vervoegt een 48 inch beeldformaat de OLED+935 line-up. De 55 inch versie (ref. 55OLED935/12) zal 2499 euro gaan kosten, de 65 inch (ref. 65OLED935/12) 3499 euro. Een prijs voor het 48 inch model (ref. 48OLED935/12) is nog niet bekend.

Beeldkwaliteit

Een nieuwe en innovatieve toevoeging aan alle 2020 Philips oled televisies is een zelfontwikkelde Artificial Intelligence-functionaliteit (AI). Op de OLED+935 is dat zelfs bij monde van een tweede, afzonderlijke AI-chip. Die extra rekenkracht moet nog betere beelden op het scherm toveren, met behoud van de natuurlijkheid en levendigheid.

Een heel interessant gegeven is dat die tweede AI-chip meehelpt in het detecteren van statische content op het scherm zoals logo’s of game-content. Zo houdt het constant een grid van 32.400 zones in de gaten, en wanneer het statische elementen ontdekt wordt de lichtsterkte op die exacte plek verminderd. Dat moet het gevaar van inbranden sterk beperken en elimineren. Philips beweert dat het zo 95 procent van die statische content kan aanpakken.

Voor de AI kan Philips trouwens rekenen op een gigantische database van beelden die het de afgelopen dertig jaar heeft opgebouwd. De AI-software haalt niet alleen meer uit de vijf pijlers die Philips definieert als cruciaal voor de beeldkwaliteit (bron, kleuren, contrast, beweging en scherpte) maar probeert ook een betere balans te vinden tussen al die parameters.

Het verbeterde AI-systeem voegt verder de nieuwe AI Machine Learn Sharpness-functie toe, en verbetert functies als AI Smart Bit Enhancement en Perfect Natural Reality (PNR). In een later artikel gaan we verder in op deze nieuwe beeldparameters.

Philips TV blijft overigens een van de weinige fabrikanten die alle huidige HDR-formaten ondersteunt zoals HDR10, HDR10+ en Dolby Vision. Bij die laatste moet een speciale Dolby Vision Bright-modus deze dynamische HDR-inhoud verder verbeteren. Nieuw zijn ook Pure Cinema- en Movie-bewegingsmodi en de Film Maker Mode.

3.1.2 soundbar van Bowers & Wilkins

De OLED+935 zet de samenwerking tussen Philips TV en het Britse audiomerk Bowers & Wilkins voort. In 2019 was er bijvoorbeeld de voorganger OLED+ 934, de eerste tv voor Philips met Dolby Atmos.

Voor de OLED+935 werd er een nieuw centerkanaal gemaakt, met het Tweeter-on-Top principe dat de Britten al langer op hun eigen luidsprekers hanteren. Dat resulteert in een natuurlijker en helder geluid. Natuurlijk is ook Dolby Atmos opnieuw van de partij. Speciale Dolby Atmos Elevation-speakers moeten het geluid gerichter doen weerkaatsen van jouw plafond. Dolby Atmos- geluid zou automatisch herkend worden.

De bas wordt geleverd door een nieuwe subwoofer van 100 mm x 65 mm, die naar

de achterkant van de speakerbox wordt geleid door middel van Bowers & Wilkins’

eigenontwikkelde Flowport-technologie. Als dat nog onvoldoende is kan er via de subwoofer-uitgang nog meer bas worden voorzien.

Samen vormen de speakers een 3.1.2 geluidssysteem met een vermogen van 70W. Elke speaker is verwerkt in een aparte luidsprekerbehuizing in combinatie met een minimalistische metalen gebogen arm die als tafelstandaard dient. Wie de tv op de muur wenst te hangen, kan een meegeleverde module voor wandmontage gebruiken waarbij de geluidskwaliteit ook in deze situatie overeind blijft.

De set heeft een ultradun chassis, randloos frame en een hoogwaardige metalen afwerking. De centrale luidsprekerbehuizing is omhuld in transparant, akoestisch Kvadrat-doek gecombineerd met een metalen micromesh-afwerking op het bovenoppervlak van de speaker om de Dolby Atmos-prestaties van de tv verder te optimaliseren.

Belangrijk om te weten is dat Philips TV de DTS Play-Fi-functie met zijn draadloze multiroom audiomogelijkheden in de set heeft opgenomen. Dat maakt de weg vrij om bijvoorbeeld draadloze speakers te koppelen met de tv, en de speakers van de tv op te nemen in een groter multiroom audiosysteem doorheen de woning.

Smart tv en extra’s

De OLED+935 draait nog steeds op Android TV, versie 9, en zou soepel moeten werken door het grotere interne geheugen van 3 GB. Gebruiksgemak wordt gegarandeerd via een nieuwe, intuïtievere gebruikersinterface en door zowel de ingebouwde Google Assistant als

Works With Alexa-mogelijkheden.

Ook Ambilight is van de partij, ditmaal in een vierzijdige configuratie die mogelijk werd gemaakt door de speciale opstelling van het geluidssysteem. Philips TV heeft nu een nieuwe wellness-functie toegevoegd: de Sunrise-functie krijgt het gezelschap van een nieuwe Ambilight-slaapmodus.

De premium afstandsbediening beschikt over elegante, verzonken toetsen

met achtergrondverlichting. Het design heeft een gemetalliseerde afwerking en de

zijkanten en achterkant zijn gehuld in verantwoord geproduceerd leer van het

Schotse Muirhead.

Kortom, de Philips OLED+935 ziet er heel erg compleet uit.