Op een Europese persconferentie in Amsterdam heeft Philips zijn nieuwe televisies voor de tweede helft van 2019 voorgesteld. Grote verrassing is dat Dolby Vision wordt aangeboden op zowat 90% van de nieuwe Philips tv’s.

Tot vorig jaar zagen we de HDR-standaard Dolby Vision enkel opduiken op duurdere OLED tv’s van andere merken. In 2019 kiest ook Philips resoluut voor deze standaard en dat op een indrukwekkende wijze: reeds vanaf de betaalbare 6000-serie zal elke Philips televisie Dolby Vision gaan weergeven. Dus niet alleen op de OLED tv’s maar ook op een heleboel LED televisies.

Wie nog niet vertrouwd is met Dolby Vision: het is een HDR-standaard, die in vergelijking met de veelvoorkomende standaard HDR10, beelden met dynamische metadata kan weergegeven. Dolby Vision voegt aan elk beeld of frame extra informatie of metadata toe zodat de televisie de beelden zo exact mogelijk kan weergeven in functie van diens technische mogelijkheden.

In de praktijk resulteert dat doorgaans in een verbeterde helderheid, contrast en kleurweergave van de verschillende scènes binnen een film of serie. Bij HDR10 bijvoorbeeld wordt de getoonde content niet beeld per beeld geoptimaliseerd. Men spreekt van statische metadata in plaats van dynamische metadata.

De weergave van Dolby Vision verloopt zowel via aangesloten, compatibele bronnen op HDMI, als binnen enkele apps zoals Netflix en Amazon Prime Video.

Twee nieuwe OLED tv’s

De OLED804 en OLED854, in schermgroottes van 55-inch en 65-inch, worden de nieuwe OLED tv’s voor 2019. Al zal het nog even wachten zijn tot na de zomer vooraleer ze daadwerkelijk in de winkel opduiken. Het enige verschil tussen beide modellen is de voet: op de OLED854 is die iets groter uitgevallen zodat de tv kan gedraaid worden.

Wat de beeldkwaliteit betreft zijn ze identiek: dus met Dolby Vision, een OLED-paneel en de ondertussen derde generatie van de P5-beeldprocessor. In tegenstelling tot het huidige model OLED903 treffen we ditmaal geen Bowers & Wilkins soundbar aan. Hoogstwaarschijnlijk is die gereserveerd voor een opvolger later op het jaar.

Een woordje over de nieuwe, derde versie van de P5-beeldprocessor. Wie de evolutie van Philips’ unieke beeldprocessor heeft gevolgd, weet dat de P5 vijf verschillende onderdelen aanpakt om de beeldkwaliteit te verbeteren, met name bronperfectie, scherpte, kleur, contrast en beweging.

Door middel van een tweede, extra chip wordt nu voor de derde generatie bijkomende rekenkracht ingezet. Die wordt gebruikt voor een verbeterde ruisonderdrukking, scherpte en contrast voor alle bronnen. In enkele demo’s die we kregen, zagen we onder meer schonere wolkenpartijen, meer details in bepaalde onderdelen van het beeld zoals bergen en steden, en bovenal meer zichtbare details in donkere scènes via Netflix.

Bij het bekijken van Dolby Vision content via Netflix, zoals de Netflix Original film Bright, kwam de meerwaarde van de nieuwe P5 duidelijk naar boven. Eén van de redenen waarom Philips even talmde met de introductie van Dolby Vision op zijn OLED tv’s was dat er van Dolby niet mocht ‘geknoeid’ worden met de beelden door de P5-beeldprocessor. Nu werd er een compromis gevonden: de Dolby Vision Dark-modus waarbij je zonder P5-processing naar Dolby Vision kijkt, en de Dolby Vision Bright-modus die drie aspecten van de P5 activeert op elke Dolby Vision-bron. Wie de P5-kracht in volle glorie wenst te bewonderen, kan een beroep doen op de HDR Vivid (Levendig) modus.

Andere Philips tv-modellen die Dolby Vision krijgen zijn op het moment van schrijven (en in afwachting van een lancering in de Benelux) de PUS8804 (50-, 55- en 65-inch), een LED tv met een verbeterde Bowers & Wilkins soundbar, de PUS7504 (50- en 55-inch), de PUS7304 (43-, 50-, 55-, 58-, 65- en 70-inch), de PUS6814 (43-, 50-, 55- en 65-inch), de PUS6704/6754 (43-, 50-, 55-, 65- en 70-inch) en de PUS 6504 (43-, 50-, 55- en 65-inch).