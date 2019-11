Philips blijft naarstig de mogelijkheden van zijn P5-beeldprocessor uitbreiden. Die is ondertussen aan de derde generatie toe, en staat standaard op alle nieuwe OLED tv’s uit 2019 van het merk.

De derde versie van de P5 krijgt een extra, tweede chip die voor dubbel zoveel rekenkracht zal zorgen, en volgens Philips een verbetering van 30% van de beeldkwaliteit ten opzichte van de tweede generatie P5-chip. TP Vision, het bedrijf achter de Philips televisies, demonstreerde de chip al eerder dit jaar in januari tijdens diens jaarlijkse Europese persconferentie.

Philips’ unieke beeldprocessor P5 pakt vijf verschillende onderdelen aan om de beeldkwaliteit te verbeteren, met name bronperfectie, scherpte, kleur, contrast en beweging. De derde generatie biedt nu verbeterde ruisonderdrukking, helderheid, scherpte, contrast, kleuren en huidtinten voor alle bronnen.

Onder meer de Perfect Natural Reality-functie krijgt een verbeterde beeldkwaliteit en betere algemene HDR-prestaties, voor zowel bronnen in HDR10 als HDR10+. Ook inhoud gecodeerd in de dynamische HDR-standaard Dolby Vision krijgt een opwaardering. SDR-inhoud kan tevens beter worden omgezet in HDR-beeld.

De derde generatie P5 voegt ook de-contourverbetering, bit-diepteberekening en spaarzame filtering toe om een nog zuiverder en scherper beeld te produceren. Voor de scherpteprestaties is de oorspronkelijke detailverbeteringsfunctie van de P5 geoptimaliseerd door een detailprotectie- en restauratiefunctie toe te voegen aan de originele detailmeter. Dit zorgt voor betere resultaten bij het transformeren van de originele pixels naar scherpere pixels.

De nieuwe Dejaggy-filter is bijzonder effectief op diagonale lijnen met een lage of hoge hoek. Het resultaat is een zichtbaar verfijnder beeld met meer gedetailleerde lijnen die meer beelddiepte creëren.

De derde generatie P5 voorkomt verder detailverlies in zeer donkere gebieden bij HDR-content, colorclipping in zeer heldere en kleurrijke scènes en ongewenste vervormingen of kleurgradaties in huidtinten.

De derde generatie van P5 is beschikbaar op heel wat van de nieuwe televisies van Philips voor 2019, zoals op de onderstaande OLED804: