Het voorbije jaar zagen we al de eerste 8K televisies opduiken, en tijdens CES 2019 wordt die trend voortgezet nu Sony zijn eerste 8K tv voorstelt: de Master Series ZG9 8K LCD.

Een resolutie van 8K betekent onlosmakelijk een heleboel pixels en die toon je best op een zo groot mogelijk scherm, moet Sony gedacht hebben. De ZG9 is daarom beschikbaar in twee gigantische afmetingen: 85-inch en 98-inch. Die laatste benadert bijna projectiegroottes.

Om ook stevige beelden op het scherm te toveren, heeft Sony de X1 Ultimate beeldprocessor een update gegeven ter optimalisatie van 8K-content. Als onderdeel van de Sony Master Series, een reeks die in het leven is geroepen om de beeldkwaliteit te evenaren van een professionele monitor in een filmstudio, zijn beide 8K televisies uitgerust met IMAX Enhanced en Netflix Calibrated Mode.

8K-beelden

De ZG9 8K maakt gebruik van een nieuwe Backlight Master Drive met full-array local dimming. De ledmodules van deze modellen worden onafhankelijk aangestuurd. Dit garandeert een dynamisch contrast met een hoge helderheid en indrukwekkende zwarttinten.

Om het hoogste rendement uit dit backlightsysteem te halen, gebruikt de 8K X-tended Dynamic Range PRO de bespaarde energie om slim de helderheid op te schroeven op de plekken waar dat nodig is.

De Processor X1 Ultimate werkt nauwkeurig samen met de nieuw ontwikkelde 8K X-Reality PRO engine. Sony maakt hierbij gebruik van een 8K-beeldendatabank. Om alle details perfect weer te geven refereert de upscaling-engine naar de beelden uit deze database.

IMAX Enhanced

IMAX Enhanced is een speciale certificering voor home-entertainment. IMAX Enhanced gemasterde content garandeert een realistische beeld- en geluidsweergave zoals de producent het bedoeld heeft. Later dit jaar zal in de Benelux IMAX Enhanced-content beschikbaar komen via de Rakuten-streamingdienst.

Sound-from-Picture Reality

Naast beeldkwaliteit is geluidskwaliteit een belangrijk element van de kijkervaring. Sony heeft nu het concept van Acoustic Surface-geluidstechnologie uitgebreid naar de ZG9.

Dit onder de noemer Acoustic Multi-Audio waarbij vier naar voren gerichte luidsprekers zijn geïntegreerd in de aluminium bezel. Zowel aan de boven- als onderkant van de TV zijn twee speakers voorzien om de geluidsplaatsing zo nauwkeurig mogelijk weer te geven.

Dit resulteert in een realistische reproductie van de geluidsgolven waardoor de perfecte synchronisatie van beeld en geluid ontstaat. Je zal het geluid vanaf het scherm horen komen en niet vanuit de luidspreker. De tv zal via een update later op het jaar overweg kunnen met Dolby Atmos.

Android TV & Google Assistant

De ZG9 blijft sterk inzetten op Android TV met dit jaar onder meer een snellere processor. Google Assistant is ingebouwd om eenvoudig tv-programma’s of films af te kunnen spelen, simpelweg door tegen het toestel te praten. Als we het goed kunnen afleiden, zouden de microfoons in de tv zelf zitten ingebouwd.

De meegeleverde slimme afstandsbediening kan ook allerhande randapparatuur aansturen en is voorzien van RF-functionaliteit zodat de tv kan worden bediend zonder erop te hoeven richten, zoals dat met infrarood het geval is.

Prijzen en beschikbaarheid

Beschikbaarheid en adviesprijzen worden later bekend gemaakt.