Na Samsung en LG voegt nu ook Sony als derde grote televisiemerk ondersteuning voor Apple’s AirPlay 2 en HomeKit toe aan zijn tv’s.

De nieuwste televisies voor 2019, de ZG9, A9G en X950G, worden later dit jaar via een update compatibel met AirPlay 2 en ook HomeKit. Dankzij deze ondersteuning zal je de televisies kunnen gaan bedienen met Siri, en kunnen ze worden opgenomen in de Woning-app in iOS.

Voortaan kan je dus bij het casten van films, series of muziek kiezen tussen twee opties op de nieuwste Android tv’s van Sony, namelijk Chromecast of AirPlay 2.

Of de functionaliteit ook naar oudere televisies van Sony komt, is nog niet geweten. Enkel Samsung liet al weten dat ook de tv’s uit 2018 AirPlay 2 ondersteunen.