Signify, de nieuwe naam voor het vroegere Philips Lighting, lanceert ter gelegenheid van de IFA enkele nieuwe producten waaronder een nieuwe versie van de Hue Go, en een slimme stekker en knop.

De draagbare Philips Hue Go (80 euro) is voortaan beschikbaar met Bluetooth, waardoor de manier van bedienen nog iets makkelijker wordt. De ingebouwde batterij gaat bovendien langer meer dan de vorige versie.

Met de slimme stekker (30 euro) kan je snel tafel- en vloerlampen die niet voorzien zijn van een Hue-lamp in- of uitschakelen, en ze zo opnemen in de Hue set-up in jouw woning.

Een speciaal geval is de Smart Plug, een slimme knop (20 euro) waarbij je in de Hue-app kan programmeren welke actie je wenst uit te voeren wanneer je op de knop drukt. Zo kan je één of meerdere lampen in een bepaalde sfeer plaatsen. Je kan dat zelf afhankelijk maken van het tijdstip van de dag. Bijvoorbeeld ‘s ochtends wat actiever licht om wakker te worden, terwijl ‘s avonds eerder een warme sfeerverlichting de woonkamer siert.

Je kan de knop ook ingedrukt houden om de verlichting wat meer of minder te dimmen. De achterzijde van de knop is magnetisch en voorzien van een kleefstof, zodat je de knop in tal van situaties een vaste plek kan geven. Er is zelfs een wandplaatje zodat je de knop als lichtschakelaar op de muur kan gebruiken.

Signify lanceert ook nieuwe gekleurde GU10-spots (White and color ambiance – vanaf 60 euro) die met Bluetooth kunnen worden aangestuurd, en speciale filament ledlampen (vanaf 20 euro). Die laatste zijn lampen die verwijzen naar de klassieke lichtdraad in de oude gloeilampen.