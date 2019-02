Maart belooft een mooie mix van Original films zoals Triple Frontier, een Formule 1-docu en nieuwe reeksen als The Order en After Life.

6 maart: Secret City (seizoen 2)

Deze politieke thrillerserie die zich afspeelt in Australië kon ons aangenaam verrassen in het eerste seizoen. Op 4 maart gaat het tweede seizoen in Australië van start, en twee dagen later mag Netflix meteen alle zes afleveringen aanbieden. In dat tweede seizoen leidt het protest van een student tot een regeringsschandaal dat persoonlijke en professionele consequenties heeft voor politiek journaliste Harriet Dunkley.

7 maart: The Order (seizoen 1)

Op Belgrave University wordt eerstejaarsstudent Jack Morton lid van een legendarisch geheim genootschap, waarna hij in een gevaarlijk spel op leven en dood belandt. Als Jack dieper graaft, stuit hij op duistere familiegeheimen en een ondergrondse strijd tussen weerwolven en beoefenaars van zwarte magie. Voor de liefhebbers van reeksen zoals Vampire Diaries.

8 maart: After Life (seizoen 1)

Comedian Ricky Gervais speelt in deze nieuwe Original Tony. Wanneer zijn vrouw zelfmoord pleegt, kan het leven Tony niet meer schelen. Hij besluit om lang genoeg in leven te blijven om de wereld te kunnen straffen door van nu af aan alles te zeggen en doen wat hij maar wil. Hij ziet het als een soort superkracht, het niet om zichzelf of een ander geven, maar het wordt een stuk moeilijker als iedereen probeert die lieve kerel van vroeger te redden.

8 maart: Formula 1: Drive to Survive (docu)

In 2018 volgde Netflix een heel seizoen de Formule 1. Deze 10-delige docu geeft een unieke inkijk in de harde wereld van deze racepiloten, hun families en hun entourage. De producent achter deze docu stond eerder al in voor Amy en Senna.

13 maart: Triple Frontier (film)

De missie draait om geld. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund en Pedro Pascal krijgen meer te verduren dan ze hadden verwacht.

22 maart: The Dirt (film)

The Dirt is gebaseerd op de populaire autobiografie van Mötley Crüe uit 2001 en vertelt het onverschrokken en ongecensureerde verhaal over seks, drugs, rock-‘n-rol, roem en de hoge prijs van overmaat. Regisseur Jeff Tremaine (JACKASS, BAD GRANDPA) laat ons zien hoe Nikki Sixx (Douglas Booth), Mick Mars (Iwan Rheon), Tommy Lee (Colson Baker) en Vince Neil (Daniel Webber) samen Mötley Crüe van de Sunset Strip naar wereldwijde roem droegen en wat het betekende om de beruchtste rockband ter wereld te worden.

29 maart: The Highwaymen (film)

The Highwaymen van regisseur John Lee Hancock (The Blind Side) volgt het niet eerder vertelde, waargebeurde verhaal van de legendarische wetsdienaren die Bonnie en Clyde ten val brachten. Als blijkt dat de beruchtste criminelen in het land zelfs met de inzet van de hele FBI en de nieuwste forensische technologie niet te vangen zijn, moeten twee oude Texas Rangers (Kevin Costner en Woody Harrelson) vertrouwen op hun instinct en conventionele vaardigheden om de klus te klaren.