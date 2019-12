Nog enkele weken voor 2019 achter de rug is, maar nu al kunnen we een idee vormen van wat er volgend jaar in januari op Netflix te zien is. Kwestie van voldoende bingemateriaal opzij te hebben liggen, nietwaar? Blikvanger is de eerste Nederlandse Netflix Original, Ares.

1 januari: Messiah (seizoen 1)

CIA-officier Eva Geller (Michelle Monaghan) moet een mysterieuze man onderzoeken, die volgens geruchten heel wat wonderen kan verrichten en al snel vele volgers heeft. Is het echt of hebben we te maken met een oplichter?

1 januari: Spinning Out (seizoen 1)

Nadat een ernstige val de competitieve schaatscarrière van Kat Baker in gevaar heeft gebracht, grijpt ze een kans aan om haar Olympische dromen waar te maken, maar loopt het risico om alles te verliezen. Spinning Out volgt Kat terwijl ze vecht tegen haar persoonlijke demonen en geconfronteerd wordt met drama op het ijs en daarbuiten.

17 januari: Ares (seizoen 1)

Deze eerste Nederlandse Netflix Original is een horrorserie waarbij we Rosa en Jacob volgen wanneer ze toetreden tot een wel heel duister studentengenootschap in Amsterdam. Alleen weet ze dat zelf nog niet. Spannend met leuke uitstappen naar het verleden, als we de trailer mogen geloven.

17 januari: Sex Education (seizoen 2)

Middelbare scholier Otis Milburn is opnieuw van de partij in dit tweede seizoen. Ditmaal volgen we hem met zijn nieuwe vriendin Olga.

Ergens in januari: Dracula (seizoen 1)

Deze productie van de BBC en Netflix (en de makers van Sherlock!) herneemt het aloude verhaal van Dracula. In het Victoriaanse Londen van 1897 met vampier Dracula zich voeden aan het bloed van jonge maagden. “Try and stay calm. You’re doing very well…”, zegt Dracula. We kijken er al naar uit.

24 januari: Chilling Adventures of Sabrina (seizoen 3)

Dit derde deel kondigt zich aan als de meest donkere in de reeks. Sabrina, gespeeld door Kiernan Shipka (de dochter van Draper uit Mad Men) doet er alles aan om Nick terug te halen uit… de hel.