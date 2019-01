Februari belooft al bij al een rustige maand te worden op Netflix met nieuwe series zoals Nightflyers en Dirty John.

1 februari: Nightflyers (seizoen 1)

De Amerikaanse schrijver Georg R.R. Martin kennen we van Game of Thrones, maar hij schreef ook andere verhalen zoals de culthit Nightflyers (1980) dat eind 2018 op het science fiction kanaal Syfy debuteerde. In Nightflyers reizen een groep wetenschappers met een ruimteschip af naar de verste uithoeken van het heelal. Doel: de mensheid redden.

1 februari: Velvet Buzzsaw (film)

Schrijver en regisseur Dan Gilroy verraste ons in 2014 met het uitstekende Nightcrawler, dat een Oscar in de wacht sleepte voor beste screenplay. Nu volgt de thriller Velvet Buzzsaw die zich afspeelt in de moderne kunstwereld van Los Angeles, waar rijke kunstenaars en mega-verzamelaars een hoge prijs betalen als kunst en handel samenkomen. Jake Gyllenhaal, Rene Russo en Toni Collette spelen de hoofdrollen.

8 februari: High Flying Bird (film)

High Flying Bird is een Amerikaanse sportfilm geregisseerd door Steven Soderbergh en met een script van Oscarwinnaar Tarell Alvin McCraney (Moonlight). Voldoende om onze aandacht te trekken. Soderbergh, die even op pensioen was, geeft een kijk op het Amerikaanse basketbalwereldje oftewel de NBA.

Tijdens een lock-out van een professioneel basketbalteam raakt spelersmakelaar Ray Burke (André Holland) verstrikt in de strijd tussen de bond en de spelers. Zijn carrière staat op het spel, maar Ray zet nog hoger in. Hij heeft slechts 72 uur de tijd om een gedurfd plan uit te voeren. Straf: de film werd in amper 13 dagen opgenomen met een iPhone.

14 februari: Dirty John (seizoen 1)

Netflix kon de rechten bemachtigen van deze reeks die is gebaseerd op de podcasts van Christopher Goffard, journalist bij de Los Angeles Times. De achtdelige waargebeurde misdaadserie, met onder andere Eric Bana, is een zenuwslopende thriller over een gevaarlijke internetrelatie die voorpaginanieuws werd en wereldwijd voor opschudding zorgde.

15 februari: The Umbrella Academy (seizoen 1)

Deze superheldenreeks is gebaseerd op de graphic novels geschreven door Gerard Way, de zanger van punkrockband My Chemical Romance. Op dezelfde dag in 1989 worden 43 baby’s geboren, bij vrouwen die helemaal niet zwanger leken te zijn. Zeven van die baby’s worden geadopteerd door een miljardair en vormen de Umbrella Academy, een familie van superhelden. Wanneer hun aangenomen vader overlijdt, en een wereldwijde Apocalyps staat te gebeuren, moeten ze hun krachten verenigen om de wereld te redden.

22 februari: Suburra (seizoen 2)

Suburra was de eerste originele Netflix-reeks van Italiaanse makelij. De ruwe serie over de maffia in Rome, losjes gebaseerd op de gelijknamige film, kon ons bekoren. In het tweede seizoen worden er nieuwe allianties gesmeed met maar één doel: Rome veroveren.