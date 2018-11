Deze maand maken heel wat Europese Netflix Originals hun debuut op de streamingdienst. Het Italiaanse Baby lijkt er uit te springen, en lokte alvast heel wat reacties uit, maar er zijn ook twee Duitse debuutseries. Voldoende materiaal om deze donkere maanden door te brengen.

30 november: Baby (seizoen 1)

Deze tweede Italiaanse Netflix Original komt nog net uit in november maar we wilden hem niet achterhouden. Baby is een coming-of-age-verhaal dat het verborgen leven van tieners in Rome verkent. De serie is vrij gebaseerd op het schandaal rond jeugdprostitutie in Rome en volgt een groep tieners die zich in een zoektocht naar identiteit en onafhankelijkheid afzet tegen de maatschappij in een tijd van verboden liefde, familiale druk en gedeelde geheimen.

7 december: Mowgli (film)

De beroemde acteur en regisseur Andy Serkis levert een nieuwe versie van Rudyard Kiplings geliefde meesterwerk, waarin een jongen die gevangen zit tussen twee werelden zijn lot aanvaardt en een legende wordt. Mowgli heeft zich zowel in de wilde jungle als in de beschaafde wereld van de mensen nooit echt thuisgevoeld. Nu moet hij de gevaren van beide werelden trotseren op een ontdekkingsreis naar de plek waar hij echt thuishoort.

7 december: Dogs of Berlin

Twee sterk van elkaar verschillende politieagenten raken door de dood van een beroemde topvoetballer verstrikt in een strijd met de Berlijnse onderwereld terwijl in de stad de spanning stijgt.

14 december: Roma (film)

Dit verhaal schetst een stormachtig jaar in het leven van een middenklassegezin in Mexico-Stad aan het begin van de jaren 70.

14 december: The Protector (seizoen 1)

Deze eerste Turkse Netflix Original draait rond een jongeman met mysterieuze krachten die een raadsel uit zijn eigen verleden tracht op te lossen.

14 december: Tidelands (seizoen 1)

In het water van de mysterieuze Orphelin Bay verschijnt een nieuwe macht. Geheimen ontvouwen zich en het getij begint te keren. Tidelands, de allereerste Australische Netflix Original-serie, is vanaf 14 december beschikbaar.

21 december: Parfum (seizoen 1)

Deze Duitse Netflix Original is een thriller is gebaseerd op de bestseller Das Parfum van schrijver Patrick Südkind. Op een kostschool raken zes kinderen met elkaar bevriend vanwege hun diepe passie voor geuren. Als een van hen jaren later op wrede wijze wordt vermoord, komen er tijdens de politieverhoren verontrustende geheimen over de groep boven water.

Tip: Voeg bovenstaande films gerust toe aan je kijklijst op Netflix, dan vergeet je niet te kijken.