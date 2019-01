In februari voegt Amazon drie nieuwe series toe aan Prime Video. Onder andere The Expanse is met de eerste drie seizoenen van de partij.

8 februari: The Expanse (seizoenen 1 tot 3)

De seizoenen 1-3 van de serie The Expanse zijn vanaf 8 februari exclusief beschikbaar op Amazon Prime Video. The Expanse, gebaseerd op de boeken van James S.A. Corey, is een veelgeprezen politieke sciencefiction serie. Het speelt zich af in een toekomst waarin de mensheid het zonnestelsel heeft gekoloniseerd, en de inwoners van aarde en Mars aan de vooravond staan van een oorlog over hulpbronnen.

15 februari: Lorena (serie)

De nieuwe Prime Original serie Lorena brengt nieuw en baanbrekend onderzoek aan het licht over de beruchte Amerikaanse rechtszaak van John Wayne en Lorena Bobbitt.

22 februari: The Giant Beast That is Global Economy (docu)

De documentaire The Giant Beast That is Global Economy van Academy Award winnaar Adam McKay, Will Ferrell en Adam Davidson, onderzoekt op eigenzinnige wijze de meest bizarre factoren die invloed hebben op de globale economie.