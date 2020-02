Deze maand blijft het kalmpjes op Amazon Prime Video, dat volledig de focus richt op de nieuwe reeks Hunters, met Al Pacino.

21 februari: Hunters

Jordan Peele’s tiendelige actieserie, met Al Pacino in de hoofdrol, volgt een team dat de opdracht heeft gekregen om ondergedoken Nazi-officieren in de Verenigde Staten op te sporen. Zij plannen immers een nieuw, Vierde Rijk. Deels gebaseerd op een waargebeurd verhaal speelt Hunters zich af in het New York City van 1977.