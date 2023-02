TP Vision, licentiehouder van Philips TV & Sound, biedt de beste ervaring met een breed aanbod van een nieuwe premium OLED-tv, ‘The Xtra’-modellen en LCD Ambilight tv-sets – ongeacht of consumenten in 2023 willen genieten van films, sport of games. Alle nieuwe modellen zijn extra krachtig dankzij de nieuwe 7e Gen P5 processor.

Philips OLED+908 – vlaggenschipmodel biedt de ultieme kijkervaring

De OLED+908 is voorzien van het nieuwste META OLED-paneel met de extra kracht van de 7e generatie P5 AI-processor, een geïntegreerd Bowers & Wilkins-geluidssysteem en een driezijdig next level Ambilight-systeem. Alles gecombineerd biedt de premium tv een unieke meeslepende kijkervaring van uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Het nieuwe META OLED-paneel maakt gebruik van een Micro Lens Array-laag en een META-algoritme voor het verhogen van de helderheid om een potentiële pieklichtopbrengst van 2100 Nits te bieden, een toename van 70%, terwijl het ook een bredere kijkhoek en een verbetering van de energie-efficiëntie biedt.

De 7e generatie P5 AI-processor biedt een verbeterde V2-versie van Ambient Intelligence die de real-time aanpassing van de helderheid, gamma- en kleurrespons van het scherm mogelijk maakt om optimale prestaties te garanderen die zijn afgestemd op het omgevingslicht.

De V2-versie van Ambient Intelligence maakt gebruik van een nieuwe XYZ-lichtsensor die nu de kleurtemperatuur van het licht in de kijkruimte kan meten, zodat het witpunt van het beeldscherm exact overeenkomt met de real-time tint van de omgevingsverlichting in de kamer. Een verbeterde Super Resolution-functie biedt bovendien uitzonderlijke randscherpte en creëert tegelijkertijd rijke details in het grootste deel van het verbeterde schermobject.

De geluidskwaliteit komt overeen met de uitzonderlijke beeldkwaliteit dankzij het 3.1, 80W Bowers & Wilkins-geluidssysteem, met zes vooraan gemonteerde drivers die zich rechtstreeks op de luisteraar richten in een speciale LCR-opstelling (links, midden, rechts). Dit zorgt voor een extra breed geluid met kristalheldere dialoog. Een diepe, nauwkeurige bas wordt geleverd door een grote, aan de achterkant gemonteerde subwoofer die wordt ondersteund door vier passieve radiatoren.

Zoals bij alle 2023 OLED Ambilight tv’s, zal de OLED+908 beschikken over het nieuwe Google TV OS, een verfijnde en meer geavanceerde versie van de bestaande Android tv-ervaring met een meer intuïtieve interface en startscherm, waarbij nu meer nadruk wordt gelegd op gepersonaliseerde inhoud en aanbevelingen op maat.

Google TV is toegevoegd aan de Ambilight 2023-reeks, met een nieuwe, intuïtievere gebruikersinterface, die gemakkelijker toegang biedt tot de belangrijkste instellingen en functies en tegelijkertijd minder menu-overlay op het scherm biedt.

Het minimalistische ontwerp van de OLED+908 heeft een superdunne, donkere metalen rand die past bij de donkere Kvadrat Audiomix stoffen luidsprekergrill en met een nieuwe zwartglanzende metalen standaard met open frame. De OLED+908 wordt voorzien met een nieuwe afstandsbediening met een oplaadbare batterij (via USB-C), een nieuwe ‘123’-sneltoets om de achtergrondverlichting in en uit te schakelen en een bewegingssensor om te detecteren wanneer de afstandsbediening is opgetild en om de achtergrondverlichting te activeren.

De Philips OLED+908 is verkrijgbaar in de herfst in de maten 55″, 65″ en 77″.

OLED808 – Verbetering van de premium OLED-range ​ ​

De OLED808-serie wordt uitgebreid met een 42-inch schermformaat, naast de bestaande 48-inch, 55-inch, 65-inch en 77-inch formaten.

De OLED808-reeks biedt de kracht van de nieuwe 7e generatie P5 AI – met Ambient Intelligence V2 en de nieuwe Super Resolution-functies – en omvat krachtige 1000 Nits OLED_EX-panelen, voor schermformaten van 55-inch en groter, om een superieure beeldkwaliteit te garanderen.

De OLED808 – en alle OLED-series uit 2023 – biedt uitstekende, geavanceerde gameprestaties door de toevoeging van Dolby Vision 4K 120Hz-compatibiliteit aan HDMI 2.1 e-Arc, VRR-ondersteuning voor 4K van 40Hz tot 120Hz bij een volledige bandbreedte van 48Gbps (444, 12 bit), FreeSync Premium en G-SYNC-compatibiliteit plus Auto Game- en Auto-Low-Latency-modi.

Uitstekende geluidskwaliteit blijft een hoogtepunt van het assortiment dankzij een geïntegreerd 70W 2.1-geluidssysteem – 50W voor de 42” – met een nauwkeurigere digitale cross-over. Deze regelt de distributie naar de tweeweg linker- en rechterluidsprekers, de speciale drievoudige ring en naar achteren gerichte basdriver nauwkeurig – ondersteund door vier passieve radiatoren.

De OLED808 heeft een flinterdun ontwerp zonder randen en een donker metalen frame aan de buitenkant, dat een naadloze verbinding mogelijk maakt met het meer geavanceerde en krachtige Next Gen driezijdige Ambilight-systeem, met meer kleurdetails en nauwkeurigheid, waarmee de meest meeslepende kijkervaring wordt gecreëerd.

De meeste versies van de OLED808 zijn voorzien van een nieuwe centrale, elegante EVO-draaistandaard van gesatineerd chroom, met als enige uitzondering het 77-inch model dat nieuwe metalen, platte, gesatineerde chromen pootjes gebruikt.

Het Google TV OS en de nieuwe gebruikersinterface zorgen voor een eenvoudigere en meer gepersonaliseerde gebruikerservaring.

De Philips OLED808 is vanaf mei 2023 verkrijgbaar in 42’’, 48’’, 55’’, 65’’ en 77’’.

MiniLED-prestaties binnen handbereik met ‘The Xtra’ serie

Het eerste model in de nieuwe ‘The Xtra’-serie is de Philips 9308 MiniLED TV, die in het derde kwartaal zal worden gelanceerd in de formaten 55″ en 65″ en geweldige prestaties en een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding biedt.

Gepositioneerd onder de Ambilight OLED-modellen, biedt de 9308 nog steeds uitzonderlijke beeld- en geluidsprestaties dankzij de 7e generatie P5-processor en de toevoeging van een 120 Hz, 98% DCI WCG-paneel van topkwaliteit – met een indrukwekkende lichtopbrengst van 1000 nits en een 64W 2.1 Bowers & Wilkins frontaal geluidssysteem.

Een unieke meeslepende kijkervaring wordt geleverd via de driezijdige versie van het Ambilight-systeem, terwijl kijkers bovendien kunnen genieten van een verbeterde en uitgebreide Smart TV-ervaring, die door TP Vision is ontwikkeld.

Het premium Europese ontwerp van de televisie strekt zich uit tot een extra smal metalen frame in een donkere antracietkleurige afwerking, met een dunne strook over de onderkant van het scherm in een geborstelde zwarte glans die past bij de afwerking van de open frame-standaard. Het ontwerp is afgewerkt met de donkere Kvadrat audiomixstof voor de luidsprekergrill.

Een tweede nieuwe ‘The Xtra’ MiniLED-set – de Philips 9008-serie – wordt ook gelanceerd in 55-inch, 65-inch en 75-inch met de 7e generatie P5, een 120Hz 1000 Nits-paneel, een krachtig 40W 2.0-geluidssysteem en antracietgrijze pootjes.

De Philips 9308 en Philips 9008 zijn verkrijgbaar vanaf herfst 2023.

The One blijft topprestaties leveren

De enorm succesvolle ‘The One’ Performance-serie blijft een uiterst belangrijk onderdeel van het Philips Ambilight tv-assortiment en zal in het tweede kwartaal van 2023 worden geüpgraded met twee nieuwe series – de Philips 8808 en 8507. Beide tv’s zijn uitgerust met de 7e generatie P5-processor.

‘The One’-modellen blijven het vergelijkbare prestatieniveau, het Europese design en de kwaliteit – plus de belangrijkste kenmerken – bieden van een meer premiummodel, maar tegen een ultraconcurrerende mid-range prijs.

De 8808 serie zal beschikbaar zijn in 43”, 50”, 55”, 65”, 75” en 85” schermformaten, en de 8508 zal beschikbaar zijn in 43”, 50”, 55’ en 65”.

WCG-panelen van hoge kwaliteit zijn beschikbaar in beide reeksen met 120 Hz voor de 8808s en 60 Hz voor de 8508. Het 8508 60Hz-paneel beschikt bovendien over DLG- en HRS-technologie om 4K 120Hz-content te leveren met de vloeiende bewegingen en bijna scherpte van een native 120Hz-paneel.

Beide series bevatten driezijdige versies van het meeslepende Ambilight-systeem en het nieuwe Google TV OS, plus de meer intuïtieve gebruikersinterface. In beide series komt het beste van Europees design duidelijk naar voren. De 43” – 65” 8808 heeft een minimale antracietgrijze rand met een geborsteld effect aan de onderrand van het scherm. Ook de draaibare EVO-standaard is afgewerkt in antracietgrijs. De 75” & 85” versies van de 8808 zijn voorzien van metalen antracietgrijze uitgesneden ronde pootjes.

De 8508-serie heeft een smalle antracietgrijze rand met een geborsteld effect aan de onderkant van het scherm en een in hoogte verstelbare antracietkleurige metalen standaard met behulp van grijze offset-sticks.

De Philips 8808 en 8508 zijn in de loop van mei verkrijgbaar.