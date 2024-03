Een nieuwe manier om meerdere haartypes te stijlen van nat naar droog haar, zonder hete platen of hittebeschadiging. De krachtige, gerichte luchtstroom droogt en stijlt het natte haar tegelijkertijd. Vereenvoudig je routine om snel een natuurlijk en stijl kapsel te krijgen met een gladde, glanzende finish.

De stijltang is ontworpen voor diverse haartypes, waarmee consumenten een

natuurlijk stijl kapsel kunnen creëren, terwijl ze de sterke[2] en gezonde

look en feel van hun haar behouden. De haarlok wordt vastgehouden tussen twee

platen en wordt met een nauwkeurige, schuine hogedrukluchtstroom naar beneden

en in het haar geperst, waarbij het haar tegelijk wordt gedroogd en gestijld,

met één machine.

“Om een krachtige luchtstroom op een juiste manier te gebruiken is onderzoek

fundamenteel voor de prestaties van de Dyson Airstrait™ stijltang. Deze expertise, die we de afgelopen 25 jaar hebben opgedaan, heeft ons in staat gesteld om onze eerste nat-naar-droog stijltang te creëren, zonder hete platen

en zonder hittebeschadiging. Het levert gebruiksgemak op, doordat de luchtbladen met hoge snelheid het haar drogen en stijlen, je bespaart hiermee tijd, je behoudt de haarsterkte en je creëert een alledaagse maar natuurlijke style.**James Dyson, oprichter en hoofdingenieur.**

**Precisie luchtstroom**

Langs de platen van de machine bevinden zich twee openingen van 1,5 mm. De

luchtstroom wordt versneld door deze openingen, waardoor twee neerwaartse

luchtbladen met hoge snelheid ontstaan. Geprojecteerd in een hoek van 45°,

komen ze samen om één gerichte luchtstroom te vormen, waardoor de neerwaartse

kracht wordt gecreëerd om het haar tijdens het drogen gecontroleerd te

stijlen. Deze gerichte luchtstroom helpt de haarlokken uit te lijnen voor een

gladde en glanzende finish.

**De wetenschap achter styling**

Dyson doet al meer dan tien jaar onderzoek naar de wetenschap van haar en

investeert meer dan een half miljard euro om onderzoek en technologische

ontwikkeling in de beauty categorie uit te breiden en te versnellen. Dyson

ingenieurs hebben alles tot in detail bestudeerd, van de haarstructuur tot de

dynamiek van de luchtstroom, om thermische, mechanische en chemische schade te

begrijpen – en de effecten daarvan op de gezondheid van het haar.

Je kunt je haarstijl met warmte of vocht veranderen. Je verbreekt de

waterstofbruggen in elke haarstreng waarna je ze door styling omvormt in de

gewenste nieuwe vorm. Styling met een krachtige luchtstroom op nat haar,

resulteert in minder behoefte aan extreme hitte, creëert minder pluizig

haar en beschermt de natuurlijke glans.

Als het haar nat is, verzwakt water deze bindingen op natuurlijke wijze. In

deze staat zijn de bindingen elastischer en kunnen ze gevormd worden als het

haar droogt, zonder gebruik te maken van extreme temperaturen. Door het

optimale niveau van warmte en gecontroleerde luchtstroom te gebruiken, hebben

we een manier gevonden om haar te stijlen met minder schade. Styling met lucht

zorgt voor het creëren van steile kapsels met behoud van volume. Zodra het

haar droog en stijl is, worden de bindingen op verschillende manieren gereset,

waardoor het nieuwe kapsel op zijn plaats blijft zitten.

**Dyson Hyperdymium™ motor**

De Dyson Airstrait™ stijltang wordt aangedreven door de Hyperdymium™-motor,

speciaal ontworpen om de kern te vormen van Dyson’s

haarverzorgingstechnologieën. Het is klein, licht en krachtig genoeg om de

luchtstroom te genereren die nodig is om het haar tegelijkertijd te drogen en

steil te maken, beginnend met nat haar. De waaier met 13 bladen draait tot

106.000 toeren per minuut en stuwt meer dan 11,9 liter lucht per seconde door

de machine. Dit genereert tot 3,5 kPa luchtdruk, genoeg om het haar steil te

maken terwijl het droogt. Met een diameter van 27 mm is de motor klein genoeg

om in het handvat te passen – zonder in te leveren op vermogen.



**Intelligente warmteregeling**

Net als de rest van de Dyson haarstylingtools, beschikt de Dyson Airstrait™

stijltang over intelligente warmteregeling. Thermistoren met glasparels meten

de temperatuur van de luchtstroom 16 keer per seconde om schade door hitte te

voorkomen en de natuurlijke glans van het haar te beschermen. Deze gegevens

worden naar de microprocessor gestuurd die het verwarmingselement regelt,

zodat de luchtstroom de vereiste temperatuur niet overschrijdt.

**Twee stylingmodi – Temperatuurregeling**

De Dyson Airstrait™ stijltang heeft ‘Nat’ en ‘Droog’ stylingmodi, en een

‘Cool’ modus om de stijl te behouden. De modi ‘Nat’ en ‘Droog’ zijn vooraf

ingesteld met de specifieke combinatie van warmte en luchtstroom voor de beste

resultaten. Kies in de ‘Natte’ modus uit drie warmte instellingen van 80°C,

110°C en 140°C. Kies in de modus ‘Droog’ tussen 120°C of 140C° of de ‘Boost’

modus. Er zijn twee luchtstroomsnelheden, laag en hoog, evenals een koude

luchtstoot en een instelling om je kruin te drogen.